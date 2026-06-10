吉娃娃被摸「秒做出貓姿勢」 飼主故事感動萬人

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國際中心／倪譽瑋報導

飼主撫摸吉娃娃，牠展現出在貓身上較常見的母雞蹲。（圖／翻攝自tiktok@chiwiwi11945）

一位外國女子數年前收養了吉娃娃，牠曾和貓一起生活，不幸的是原本的主人過世了。女子養了該吉娃娃後發現，牠很少叫、動作像貓一樣輕盈，日前她拍影片分享，吉娃娃還做出在寵物狗身上較不易看到的麵包式（loaf position，或稱母雞蹲），許多人看到狗模仿貓的行為直呼可愛，也有人被這段收養的故事感動。

吉娃娃曾是他人寵物 主人過世後幸運有新家

據外媒《Newsweek》報導，飼主的抖音帳號@chiwiwi11945在6月1日拍影片分享，自家收養的吉娃娃，會做出在貓身上較常見的母雞蹲，只見影片中，她養的吉娃娃奇威（Chiwee）蹲地縮成一團，整隻像條麵包一樣，摸牠的頭眼睛還會微微瞇起。

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飼主透露，奇威的原主人已經過世，過去牠和貓咪生活許久，原主人的家屬曾分享給她一張照片，可見奇威和貓躺在床上放鬆，飼主認為這可能是讓現在的奇威做出貓咪姿勢的原因。

影片獲得破69萬的按讚數，大家直呼可愛「狗麵包！」「牠是世界上最溫馴的吉娃娃」，不少人也被收養的經歷感動「他需要一隻貓陪」、「從小就和貓一起長大？牠的兄弟姊妹呢？」

奇威平常玩耍時，也很少吠叫。（圖／翻攝自tiktok@chiwiwi11945）

狗模仿貓母雞蹲 研究曝可能與和貓生活有關

關於奇威的日常生活，飼主告訴《Newsweek》，牠被領養回家時，不像大多數的狗會叫，反而非常安靜「玩耍的時候也一聲不吭」現在依然如此。另外，奇威的動作相當輕柔，可以像貓一樣跳得很高，某天幫奇威洗澡時，飼主離開浴室，回來牠就跳到了洗手台上，飼主的老公也認為奇威的動作和行為像貓，或許是過去和貓生活的關係。

報導引述動物行為學家Michael W. Fox的研究指出，在早期社會化階段與貓密切接觸的幼犬，與未接觸貓的幼犬相比，和貓一起長大者社交反應與一般的狗落差較大。

另外，《獸醫行為學雜誌》（Journal of Veterinary Behavior）也指出，狗能夠進行「異種社會學習（heterospecific social learning）」透過觀察另一個物種來吸收社交資訊。雖然綜合研究表明，狗不會完全模仿貓，但早期和持續地接觸貓，可能影響後續在家庭環境中的行為。

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