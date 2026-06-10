吉娃娃「母雞蹲」全網爆紅！飼主公開驚人過往

國際中心／林善柔報導

美國一隻名叫Chiwee的吉娃娃因為「母雞蹲（Meatloaf）」在TikTok暴紅。牠的現任主人於6月1日分享了Chiwee的日常生活影片，只見牠坐在樓梯上，把前腳完全收進身體下方，擺出貓咪常見的「母雞蹲」姿勢，畫面曝光後立刻吸引大量關注，超過七十萬網友點讚。主人透露，自己是在原飼主過世後將牠領養回家，而相處一段時間後，她也逐漸發現，這隻吉娃娃不只坐姿像貓，連平時的行動方式與習慣都和一般狗狗不太一樣。直到收到前飼主家屬提供的舊照片後，她才終於理解原因。

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吉娃娃悠閒「母雞蹲」爆紅！網笑：養到怪貓 飼主拿出「老照片」真相大白了

吉娃娃Chiwee曾與貓咪長期相處，性格安靜。（圖／翻攝@chiwiwi11945 TikTok）





神祕吉娃娃因貓咪坐姿爆紅，翻開舊照片才揭真相





據外媒《Newsweek》報導，Chiwee的現任飼主於TikTok帳號@chiwiwi11945上說明牠原本由一名長者照顧，前主人離世後才被送養。她回憶，剛把Chiwee接回家時就覺得牠和一般吉娃娃差異很大，不只性格異常安靜，即使玩耍時也很少發出聲音，平時走路動作輕到幾乎沒有腳步聲，連跳躍能力都比一般小型犬還靈活。Chiwee甚至會突然從地面跳到高處。她一開始還以為只是個性問題，但隨著一起生活時間變長，她越來越覺得Chiwee很多舉動都很像貓。後來，前飼主家屬主動傳來幾張Chiwee以前的生活照，其中一張照片裡，Chiwee正和一隻貓一起躺在床上休息，畫面看起來相當自然，現任飼主猜測牠現在這些像貓的習慣可能是過去長時間與貓共同生活慢慢養成的。





吉娃娃悠閒「母雞蹲」暴紅！網笑：養到怪貓 飼主拿出「老照片」真相大白了

Chiwee擺出超萌「母雞蹲」姿勢全網淪陷。（圖／翻攝@chiwiwi11945 TikTok）





吉娃娃悠閒「母雞蹲」爆紅！網笑：養到怪貓 飼主拿出「老照片」真相大白了

《獸醫行為學雜誌》研究證實小狗具跨物種學習力。（圖／翻攝@chiwiwi11945 TikTok）





喜歡跳高母雞蹲！科學研究證實小狗具跨物種學習力





她也分享一次讓自己至今仍印象深刻的經歷。某次幫Chiwee洗澡時，她只是短暫離開浴室拿東西，沒想到回來後，竟發現牠已經主動跳進洗手台裡，還安靜地蹲坐著看她。由於洗手台高度並不低，她完全無法理解這隻小狗到底是怎麼辦到的。丈夫看到後則笑說，Chiwee根本已經把自己當成貓了。除了洗手台事件外，Chiwee平時也很喜歡窩在高處，休息時還會把四肢縮進身體下方，擺出貓咪的經典姿勢「母雞蹲（Meatloaf）」。事實上，相關研究也指出，狗若在幼年時長時間與其他物種共同生活，確實可能受到環境影響。早期動物研究便曾發現，幼犬若從小與貓密切接觸，後續社交反應與行為模式都可能與一般犬隻不同。《獸醫行為學雜誌》也支持動物跨物種學習的理論，其研究報告指出部分狗種具備「跨物種社會學習」能力，聰明的小狗能透過觀察與相處學習其他物種的習性。





吉娃娃悠閒「母雞蹲」爆紅！網笑：養到怪貓 飼主拿出「老照片」真相大白了

網友笑稱Chiwee根本是「長得很怪的貓」。（圖／翻攝@chiwiwi11945 TikTok）





「養到長相奇特的貓」大量網友分享自家萌寵案例





不少國外網友看完影片後笑翻留言，「我一直覺得吉娃娃是最像貓的狗」、「我家的狗從小跟3隻貓一起長大，現在也會像貓一樣蹲坐」。還有人分享自家寵物的類似舉動，「我以前養過一隻跟狗生活的貓，結果牠居然會學狗嚎叫」、「我家狗是跟兔子一起長大的，現在會偷吃生菜，還喜歡鑽到床底和沙發底下」。也有不少人直接把Chiwee當成貓看待，「我懷疑你養的根本是一隻長得很奇怪的貓」、「快點再養幾隻貓陪牠吧，看得出來牠真的很愛貓咪」。













原文出處：吉娃娃悠閒「母雞蹲」暴紅！網笑：養到怪貓 飼主拿出「老照片」真相大白了

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