吉娃斯愛科學第五季首映 讓原住民族科學動畫再跨宇宙新里程

深受親子族群喜愛的原住民族科學教育動畫《吉娃斯愛科學》推出第五季《太空站家園》，以「太空」為主軸，結合太空科技與臺灣原住民族自然智慧，透過活潑敘事呈現太空生活現實樣貌，同時融入部落長者的自然知識，展現科普動畫跨領域創新的最新成果。

由國家科學及技術委員會補助、國立清華大學與原金國際公司共同製作的科普原創動畫系列 《吉娃斯愛科學》第五季〈太空站家園〉，在8日正式亮相，計畫主持人傅麗玉表示，透過記者會，讓原住民族的文化結合太空科技的對話，讓全世界的人知道又有新的動畫，且是世界上獨一無二的，讓原住民族與科技對話的動畫影片，老少咸宜且大家都很喜歡。

國科會吳誠文主委、國立清華大學高為元校長、監察院范巽綠委員、立法院原住民族立委高金素梅委員親自出席致詞。國科會主委吳誠文、國立清華大學校長高為元親自出席，肯定本計畫在科學傳播、科技素養與文化多元教育上的政策示範價值。讓現場的貴賓、教育與影視相關人士共同見證《吉娃斯愛科學》第五季《太空站家園》的重要成果，也是臺灣科學教育動畫的進一步的里程碑。

國科會主委吳誠文也說，國科會長期支持科普教育製作，希望大學跟業界可以結合，利用大學內容與專業知識的能量，來協助科普教育的普及，能夠創作出這麼好的內容，非常感動。《吉娃斯愛科學》已經到了第五季，經歷那麼多年，今天的主題〈太空站家園〉，將原住民文化融和科普、科技是不容易的事。

記者會首播一集動畫，自1月30日起每天下午5：00在小公視播映14集跨領域內容一次呈現，透過動畫，看見科學、理解文化，並為未來科技社會，培養具責任感的新世代。以寓教於樂的方式推動科普教育向下扎根，也是目前臺灣少見，甚至是國際上相當稀有，結合原民文化與科學教育的動畫系列。