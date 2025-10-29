吉宇投資捐贈中型巴士 提升花東地區醫療照護

記者湯平／花蓮報導

為持續推動社會公益、關懷偏鄉醫療交通需求，吉宇投資有限公司董事長賴吉村今（30）日捐贈國軍花蓮總醫院1輛21人座接駁中型巴士，由院長彭忠衎代表受贈。

彭忠衎表示，感謝賴吉村以實際行動支持醫療服務能量，協助花東地區軍民獲得更完善的醫療照護。此次獲贈的幸福中型巴士，將規劃於醫院接駁及外展醫療任務，提供門診病患、長者及行動不便者更便捷、安全的交通接駁服務，同時強化社區關懷功能。

賴吉村指出，花蓮近年飽受多次重大災害考驗，在醫療救護上凸顯裝備與人員運輸各項的急切需求；此次捐贈不只象徵本人對花蓮的深厚情誼，更是持續挹注資源、守護家園的具體行動。希望醫院能善用這輛幸福巴士，讓需要的醫療人員能安心接駁及診療，確保各項任務都能順利、安全及更有效率展開。

廣告 廣告

彭忠衎說，賴吉村長年關懷社會弱勢及醫療資源不足地區，提供無數病患安全及安心就醫的便利性；此次再度以實際行動支持國軍花蓮總醫院，充分展現企業的社會責任與仁心。未來，將善用此幸福巴士，把愛及醫療服務深入偏鄉每個角落，為花東地區醫療照護注入更多溫暖與能量，守護軍民的健康與幸福。

吉宇投資公司董事長賴吉村捐贈國軍花蓮總醫院21人座接駁中型巴士，由院長彭忠衎代表受贈。(國軍花蓮總醫院提供)