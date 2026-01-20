吉安仁和社區獲全國防災優等

吉安鄉長游淑貞帶領公所鋼鐵團隊攜手社區共構強韌鄉城建設藍圖，歷年來吉安鄉多次獲得中央與縣府表揚肯定。

今年仁和社區發展協會也在經濟部水利署第九河川分署與花蓮縣政府的專業輔導下，獲得吉安鄉公所多元支持、全面積極協助「一一四年度水患自主防災社區評鑑」，憑藉完善的整備作為與高度凝聚的社區動能，再度從眾多參選單位中脫穎而出，榮獲全國評鑑「優等」佳績，更是花蓮縣唯一獲得優等肯定的鄉鎮市社區，成為地方防災治理的典範。

仁和社區長期配合花蓮縣政府推動水患自主防災計畫，也是吉安鄉目前唯一的「水患自主防災社區」，多年來屢次獲得水利署評鑑肯定，展現穩定且成熟的社區防災能量。此次再獲殊榮，鄉長游淑貞特別前往社區張貼紅榜祝賀，肯定居民長期守護家園的付出（見圖）。她表示，這項榮耀不僅是對社區夥伴辛勞的高度肯定，更彰顯吉安鄉在面對極端氣候與複合型災害風險下，持續強化自主防災、救護應變與城市韌性的堅實成果。

游淑貞鄉長自上任以來，積極推動「強韌鄉城」施政目標，特別在歷經○四○三強震與近年頻繁颱風侵襲後，將「韌性防災」納入核心政策方向。除仁和社區自主成立防災救護組織並榮獲經濟部水利署「水患自主防災優等社區」肯定外，福興村亦肩負土石流潛勢區防災共責任務，並曾獲農業部農村發展及水土保持署「優質自主防災社區」銅質獎認證。游鄉長強調：「從社區的自主力量出發，才能牽動整個鄉鎮市的防災韌性守護，真正保障每一戶家園的安全。」

仁和社區發展協會理事長陳亞本指出，社區秉持「化被動為主動」的防災理念，已將防汛演習與收容避難演練納為常態化教育訓練，並全力配合鄉公所年度防汛演練。平時由志工定期進行溝渠清淤、排水系統巡檢及水門監控；每逢颱風或豪雨來襲，社區防災應變中心即刻啟動，結合環保志工隊與清潔隊支援，在第一時間排除阻塞、加強巡守，務求將災害影響降至最低。

吉安鄉在防災治理上的持續精進，屢獲中央評審委員與地方一致高度肯定。游淑貞表示，鄉公所在每年防汛搶險演習中，積極導入科技輔助，提升預警性與應變性效率，近期更將於潛勢溪流與易淹水熱點增設「防災廣播系統設備」，全面強化即時通報與預警機制。未來，吉安團隊將持續結合智慧科技與社區互助力量，攜手打造讓鄉親安心生活、永續發展的幸福韌性城市。