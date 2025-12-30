吉安元旦升旗健走送好禮

「新年新希望：馬上好運、馬上幸福！」吉安鄉公所將於一一五年一月一日上午九點起，在鬱金香公園隆重舉行「二○二六繽紛吉安‧幸福加馬」元旦升旗暨健走活動。

由鄉公所團隊精心策劃，結合莊嚴的升旗典禮、親近自然的健走路線、熱鬧的產業市集與音樂饗宴，並加碼準備完成健走的宣導品（清潔用具）、完賽禮體驗券、打卡送苗木，以及免費胸部X光健檢等多項幸福好禮，邀請鄉親攜家帶眷、好友相邀，在綠意與歡笑中迎接嶄新一年。

游淑貞鄉長上任八年來，每年的元旦升旗健走活動皆發送實用生活掃具組，鼓勵鄉親響應清淨家園從自家做起，廣獲鄉民支持。近日有許多鄉親好奇詢問元旦活動會有什麼樣的驚喜內容迎接大家呢？

鄉長游淑貞表示，今年場地選在環境優化後的鬱金香公園（花蓮縣吉安鄉吉興二街三三○號），盼透過元旦升旗的凝聚力，讓愛鄉愛國情懷在清新綠意中交織。活動將在國歌聲中見證國旗冉冉升起，隨後展開環繞公園美景的健康健走，用雙腳感受吉安土地的溫度。

為振興地方產業、促進全民共榮，公所特別規劃人氣滿滿的「產業市集」。攤商報名反應熱烈，集結「種子不思議」、「米想手作」等手作文創品牌，以及「拔仔庄九哥花生」、「培安農場」等在地優質農產；美食區則網羅「花蓮黎明庇護工場」愛心產品，與「小羊爹地章魚燒」、「阿暴手打檸檬茶」、「邱媽媽客家粄」等二十餘家特色名店，帶來最道地的吉安好滋味。

活動設置「馬兒合影互動區」與親子彩繪活動，打造全齡友善的元旦假期；年滿十二歲以上民眾，攜帶健保卡即可享有吉安衛生所提供的免費胸部X光巡檢服務。並且完成健走的民眾可領取實用宣導掃具與五十元市集體驗券，參與打卡活動還有機會獲得限量苗木一五○○株送完為止，歡迎一起把吉安的綠意帶回家。

「一一五年元旦我們不見不散！」游淑貞表示，這不只是一場升旗與健走，更是凝聚社區情感、傳承在地文化的幸福派對。誠摯邀請大家齊聚鬱金香公園，用活力與希望，共譜新年的第一篇幸福樂章。更多活動資訊，請至吉安鄉公所官方網站或臉書粉絲專頁查詢。