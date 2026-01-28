吉安公所串連各村 共構全方位服務量能

吉安鄉公所為強化社區組織運作，辦理「吉安鄉一一五年度第一次社區發展業務聯繫會議」，邀集吉安鄉各社區發展協會踴躍參與，並針對多項議題進行充分交流與討論。

會議中聚焦社會福利推動與永續經營，亦決議於三月十八日辦理吉安鄉社區評鑑，透過良性競爭在各社區之間學習討論，落實共展巷弄友善服務。在社區福利推動方面，公所社會課於會中說明「福利萌芽計畫」執行情形。今年度由仁和社區擔任「小旗艦型」計畫的領航角色，帶領南昌、干城、仁里及東昌等社區共同推動相關服務；另有六個社區申請深耕型計畫，顯示吉安鄉社區動能充沛。透過「母雞帶小雞」的合作模式，不僅能促進經驗交流與資源共享，也讓社福服務更貼近鄰里實際需求。

針對年度重點考評「社區發展工作評鑑」，經與會幹部討論並表決後，確定將於三月十八日辦理。游淑貞鄉長指出，評鑑的目的不在於分數高低，而在於透過資料的系統化整理，將社區珍貴的歷史軌跡與服務經驗傳承下去，確保社區組織的永續經營與財務透明。同時，配合縣府衛生局政策，公所亦持續推動社區長者據點營養服務，今年特別將北昌社區列為重點輔導對象，期望透過「一次到位」的整合性輔導，強化社區長者供餐與營養照護能力，落實在地安養與健康老化的願景。

吉安鄉的社區發展成效斐然，在全縣評鑑中屢獲佳績。回顧一一四年社區評鑑，吉安鄉榮獲公所組唯一優等、花蓮全縣第一的殊榮，稻香社區則拿下績效組甲等。