吉安公所召開廉政暨安全維護會報 鄉長落實廉政公務治理

吉安鄉公所為推動公務體制中最重要的廉政工作，定期召開廉政暨安全維護會報，由鄉長游淑貞主持，強調鄉公所需「落實廉政治理以示施政負責作為」（見圖）。綜觀這幾年來，吉安鄉公所廉政廉能滿意度能獲得幾近滿分的好成績，成為鄉親信賴與肯定的社會認同，皆因有正規SOP基模監督運行。

一一四年由政風室進行吉安鄉「廉政民意暨施政滿意度」調查，針對大吉安鄉廉政滿意度電話抽樣，有96.5%受訪者對鄉公所人員的品德操守、評價感受「良好」，較去年上升3.6%；94.7%對近一年整體政風清廉度感到滿意，較前一年度（93.5%）上升1.2%，顯示吉安鄉公所人員清廉自持精益求精，廉潔表現深獲民眾肯定。且公所每年皆定期舉辦廉政暨安全維護研習和執行會報，加深各課室之間廉能資訊交流，以期順利落實各項業務的行使公開透明。

廣告 廣告

吉安鄉公所廉政會報由所內各課室單位主管出席，以凝聚監督工作內容共識，會中提示有關公職人員利益衝突迴避法、採購策進作為、公文資訊運用管理及加強鋰電池安全使用規範等事項，內容著重於保護同仁公務相關資訊，訴求在於興利防弊與風險管控。專案報告部分，分別由各業務主管單位提出「陽光法案要點宣導-以行政法院判決為例」、「行政室辦理安全維護相關工作」及「殯葬管理業務行政透明措施工作」等專題，透過跨課室的知識分享，讓各單位對重要整肅觀念的釐清及當前業務執行現況有深刻認識。

由於廉政會報具有公所共識型交流功能，集思廣益匯集各單位多元及專業觀點，且會中有多元性提案事項進行研討，實有助精進公務政策推動，並保障公務員在為民服務和違規的安全分水嶺維護，更具法律規範線的釐清。

吉安公所響應花蓮縣政府推動行政透明政策，落實資訊公開與廉能治理，並強化內部風險控管和效能管理，促進民眾參與監督，營造公開、透明、便民的殯葬服務環境，實踐「以民為本、真誠服務」的施政理念，但也展現出高效率公務透明目標。