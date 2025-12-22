吉安公所廣推社區培力研習共學 手作課程「袋袋相傳、瓶瓶安安」受歡迎

吉安鄉公所重視社區培力與共學交流，特別規劃九場社區共學計畫，場場爆滿受到鄉親熱烈迴響，內容涵蓋傳統米食文化研習、生活美學DIY等多元課程，盼透過手作互動凝聚社區情感。

鄉長游淑貞親前往參加「袋袋相傳手作研習」與「瓶瓶安安DIY研習」現場，欣賞社區鄉親們的創意作品。看到大家運用巧思將平凡素材化為精美作品，不僅展現了獨特的美學潛力，更透過社區課程凝聚深厚的溫馨友好情誼（見圖）。

活動現場洋溢著笑聲與討論聲，學員們圍坐在一起，從配色選材、圖樣到構圖細節，彼此熱烈交流心得。完成作品後更迫不及待分享成果，情誼在一貼、一抹間慢慢凝聚，完成了一件件獨一無二的作品。游淑貞鄉長除了聆聽學員們的創意想法，也走近觀賞每件作品的細節與巧思，並與大家一起動手做，現場掌聲與笑聲此起彼落，氣氛溫馨熱絡。

吉安鄉公所表示，推動社區培力共學計畫，盼以生活化、好實用的手作課程作為媒介，凝聚社區情感、培育在地種子人才，讓學員把所學帶回社區延展分享，逐步厚植社區自主辦理活動的能量；後續也將接續辦理「傳統米食文化研習」等場次，讓更多鄉親在共學中認識在地文化、增進交流互助。有學員也分享著「感謝鄉公所舉辦實用型創意研習，平常大家各自忙碌，難得有機會跟姊妹們聚在一起邊聊邊做，開心學習！」

鄉長游淑貞強調，社區要活絡最重要的就是大家願意一起聚會、一起學習。鄉公所將持續透過共學共伴課程陪延續生活藝文，讓美學與生活技能扎根日常。期盼這股學習熱情能像種子一樣，隨學員回到各個社區，吸引更多居民加入，共同編織出更有滋味、更有溫度的吉安品味生活。