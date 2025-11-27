吉安公所成功爭取軍機噪音補助範圍擴增

吉安鄉公所長期關注軍機噪音對鄉親生活的影響，並持續向中央與縣府爭取改善。經多方協調與專業研議，花蓮縣環境保護局召開「一一四年度航空噪音防制區劃定（草案）檢討說明會」，正式提出公告建議草案。吉安鄉可望由原本僅四村納入補助，擴增至十三村，受惠人口大幅增加。

鄉長游淑貞表示，感謝中央、縣、鄉三方合作為民發聲，使鄉親多年期待逐步落實，公所也將持續扮演溝通橋樑，確保政策順利推動。感謝立委傅（山昆）萁、立委黃仁，於今年八月辦理「國軍花蓮聯隊軍機噪音影響案」說明會。該場會議於吉安鄉東昌活動中心舉行，邀集環保局、空軍第五戰術混合聯隊、鄉公所及鄉民代表會和各村長鄉親們共同就噪音監測、補助劃設與區域規劃交換意見。取得共識後，環保局提出「一一四年度花蓮機場航空噪音防制區劃定草案」，採「最大花蓮機場航空噪音防制區」為原則，兼顧土地使用與防制需求。

依草案內容，吉安鄉原有補助資格包含：一級防制區的勝安、仁里、宜昌村，以及二級防制區的北昌村（含分村吉昌村）。新提案新增仁和、稻香、永安、東昌、福興五村為一級防制區，每戶每人補助四五○元。二級防制區除原北昌村外，增加吉昌、南昌、慶豐、吉安等村，另將原屬一級的勝安、仁里、宜昌三村調整至二級，每戶每人補助五○○元。最終補助資格仍以正式公告為準。

目前四村補助人口數約26,007人；若草案通過，吉安鄉十九村中將有十三村納入補助範圍。依戶政資料，截至一一四年十月底，草案所列十三村在籍人口達67,749人，屆時受惠人數將大幅提升。

鄉長游淑貞提醒，申請資格須於整個一一四年度（一月一日至十二月三十一日）設籍於防制區內且具中華民國國籍。新生兒與結婚遷入者則不限設籍時間，只要完成戶籍登記即可申請。中央立委協力地方秉持「以民為本」服務理念，傾聽居民需求，爭取更多與生活品質相關的權益，讓吉安成為更宜居、更幸福的家園。