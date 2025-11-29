吉安公所推漫遊初音小旅行

吉安鄉在鄉長游淑貞的構思規劃下，近年廣推在地文化創生與社區再造，成功爭取文化部一一三至一一四年「社區營造及村落文化發展計畫」，並以「漫遊初音再現百年吉安風華」為主題，獲得文化部支持，辦理多場次文化小旅行導覽活動，帶領民眾走進社區、認識吉安的人文歷史、發掘舊干城車站的重生、能高越嶺道起點、傳統砌石工法走入生活文創、農業與初音水圳密不可分的生態等。

最後一場「初音驛之旅」小旅行，更與鄉親走入砌石文化、馬匹互動及文史導覽漫遊，共同連結土地與社區美麗記憶。吉安昔稱「初音驛」的干城車站，是過去木瓜山林區木材的轉運站，廢站後整建成生態公園，仍保有著豐富文史與自然脈絡。順著木瓜溪沖積扇地景與「砌石圍牆」的聚落，重回歷史現場邀請到第二屆榮譽導師林先朝師傅，以六十年手藝示範砌石工法作為體驗、安排馬匹互動、綠能創意與在地美食品嚐等內容，帶領大小朋友走進干城，重啟吉安鄉篳路藍縷的溫馨風華。

初英山文化產業交流協會常務理事鍾寶珠表示，活動以舊干城火車站為核心，此區也是過去常被忽略的能高越嶺道起點，藉活動更完整的將干城小鎮詮釋給鄉親與來訪者。活動中安排民眾與迷你馬「多多」療癒互動，引導民眾認識馬匹的情緒與行為；而砌石體驗也在講師鉅細靡遺的描述後，讓民眾親自下場學習工法，足見吉安鄉公所充分與在地社區結合共識，透過在地人導覽說故事的在地化，真實呈現特色！

鄉長游淑貞表示，藉「漫遊初音」系列活動，讓大家重新看見吉安的文化、環境與生活記憶，重新連結土地與社區史蹟、人文歷史與自然交織成獨特的文史風貌，從早年以砌石工法做為護欄，到今日被轉化為生活美學藝術，都展現了世代傳承的智慧，特別感謝社區發展協會、文史工作者長期投入文化保存與巧思，共力讓吉安小旅行內容豐實且深具人文底蘊。