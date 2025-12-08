吉安公所提升全民防災強化韌性守護 鄉長游淑貞匯聚吉安志工聯防機制

吉安鄉公所為向全年守護村鄰協力的民力致上最深感謝，特由吉安鄉公所、吉安鄉民代表會主辦「一一四年守望相助村里連心韌性社區學習營」，結合巡守隊、義警、民防、義消、防宣、救護和特搜等共六百餘名志工夥伴齊聚（見圖），透過系列課程強化治安維護、韌性社區與防災應變知能，再啟堅守鄰里互助合作的安全守護網。

鄉長游淑貞與立委傅（山昆）萁、鄉代會主席邱美雲等貴賓共同頒獎，向協勤志工平日的無私致意，盼持續攜手守護家園、凝聚連心韌性力量。本次學習營以「守望相助?連心韌性」為主題，串聯社會福利、環保、交通安全、防災教育與道德互助等政令宣導，協勤民力全程高度認真汲取專業資訊。花蓮縣巡守隊大隊長詹維明與義警大隊長陳義豐帶領全場高呼，「有情！有意！無怨！無悔！有始！有終！」響徹會場，展現堅定初心與守望相助精神「守我鄉親萬戶安」。

廣告 廣告

邱美雲主席帶領代表會團隊表示，過去一年無數協勤夥伴與基層公務團隊並肩前行，不畏風雨投入社區巡守、救災與弱勢陪伴，讓花蓮度過種種艱難時刻。代表會全力支持游淑貞鄉長辦理各項感恩活動及專業培訓，以感謝志工們無怨無悔，昇華吉安和大花蓮的平安幸福。

身兼花蓮縣巡守大隊吉安中隊長的游淑貞，深知協勤民力的辛勞與重量。她感性說，「有您們真好！」，鄉公所長年與民防、巡守隊、義警、義消、環保志工、照服志工與社區志工攜手建立緊密的社會安全防護網。無論歲末年節或重要節慶，「超人巡守隊」總是熱力出動，深入村鄰巷弄關懷獨居長輩，陪伴聊天、檢視環境，讓「關懷」不只是一句問候，而是持續的溫度與實際力量。

遇上災害整備、搶險時刻，協勤民力更是義無反顧站在第一線，協助維持秩序、支持救援、照顧居民。游鄉長感佩指出，「面對複合式災害挑戰，唯有公部門與民力攜手，才能提升自救與互助能力，讓社區具備韌性。」她重申，「強韌社區，自災自救」不是口號，而是吉安一直努力不懈實踐的目標。

面對複合式災害挑戰，唯有公部門與民力攜手，牽起跨領域的互助網絡，不斷提升自救守護能力；游淑貞感謝協勤民力夥伴不斷精進專業知能，盼心手相連共構更具韌性的幸福家園。