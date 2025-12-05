吉安公所率愛心團隊 永續送愛到光復

近日氣溫驟降深感寒冬已至，吉安鄉長游淑貞續偕愛心團隊，再度滿載社會溫暖量能前往光復鄉，針對洪災受影響的一五七戶低收、中低收家庭，每戶發放壹萬元關懷金；也為太巴塱、馬太鞍部落文健站照服的長輩、部落互助巡守隊志工送上保暖羽絨被與生活物資，永續災後寒冬送暖善愛接力。

在光復鄉長林清水、副主席吳依臻、代表李美瑩、傅（山昆）萁立委地方主任葉佳興、及救國團友會中區副主任呂光輝等人陪同下，游淑貞鄉長逐一親手遞上關懷金（見圖），鼓勵鄉親堅強重建生活。鄉長林清水代受惠鄉親感謝吉安鄉游鄉長及團隊，熱心為光復鄉民募款、整合物資遞送關懷，自洪災發生以來，十餘次帶領公所團隊馳援光復鄉，祈願在社會各界愛心持續挹注下，光復鄉能早日擺脫陰霾。

鄉長游淑貞表示，「花蓮鄉親大家辛苦了！很多事情不一定能做到一百分，但我們一定可以做到更好。」有感「同島一命、全縣一家」，當任何一個鄉鎮受到重創，必定義不容辭主動支援。吉安鄉接獲社會熱心捐款及愛心物資，團隊也以最迅速、最到位的方式回饋至災民手中，堅守讓每一份愛心分送到位。

關懷行動共計發放一五七萬元關懷金、二00床棉被和物資，現場鄉親紛紛感謝游鄉長、林鄉長與在地代表會和社會各界的溫情永續協助，讓中低收、低收家戶災後的生活重建，多一份實質金援幫助。隨後，吉安團隊前往太巴塱與馬太鞍部落文健站探望長者，不忘叮嚀做好保暖照護好自己，長輩們直呼「收到的不只是物資，更是被關懷的溫馨！」

游淑貞強調，0九二三洪災發生後，她與鋼鐵團隊已深入災區超過二十餘趟，不僅關注災後生活，更全力協助公部門、志工及協勤民力，務求讓每一份社會溫暖即時送達，以不辜負愛心捐款人的託付。未來光復鄉的經濟與產業復振仍是長期課題，需要中央、縣府與地方持續攜手投入。「希望源源不斷的社會溫暖與挹注量能，能陪伴大家度過眼前的瓶頸，一起為光復加油！」吉安鄉公所也將持續凝聚社會愛心，與光復鄉親攜手共創安定幸福的家園。