吉安公所發放百萬 關懷弱勢兒少

歲末寒冬，社會關懷的力量持續在吉安鄉匯聚成溫暖能量。鄉公所整合社會各界捐贈至仁愛基金的善款，三十一日上午辦理「中低收入戶暨兒少弱勢家庭關懷金發放活動」，由鄉長游淑貞偕同鄉代會副主席黃金發、仁里萬善廟主委楊清基代表捐款單位，親自將裝滿祝福的關懷禮金逐一送到鄉親手中（見圖），共計發放97萬9,000元，照顧657位中低收入戶及弱勢兒少，為寒冬中的家庭注入實質且即時的支持力量。

鄉長游淑貞表示，這筆善款不只是一串數字，而是匯聚社會各界滿滿的關懷，展現對弱勢族群最真誠的堅實後盾。此次發放作業由公所社會課縝密規劃與審慎核算，針對鄉內322戶中低收入家庭，每戶致贈2,000元關懷金；同時考量單親與弱勢家庭中兒少的成長與生活所需，另發放335位兒少每人1,000元，期盼在歲末時節為家庭減輕壓力，陪伴孩子安心迎接嶄新的一年，活動現場氣氛溫馨感人。

廣告 廣告

游淑貞鄉長如家人般親切與前來領取禮金的長輩、家長寒暄，關心近況並鼓勵他們勇敢面對生活挑戰；尤其對於行動不便者更主動上前噓寒問暖，現場氣氛溫馨感人。現場一位身障朋友在領取禮金後，回贈糖果表達感謝，溫暖互動令人暖心；也有家長感性表示：「這筆錢剛好可以幫孩子添購過年的新衣服，真的很感謝所有未曾謀面的善心捐款者。」

「雖然沒有見過你，但真的謝謝你的支持。」游鄉長強調，吉安鄉是一個充滿人情味的大家庭，公所長期致力於建構更綿密、即時且有溫度的社會安全網，透過仁愛基金公開透明的運作機制，確保每一筆民間捐款都能轉化為最需要的地方、最即時的幫助。她也特別感謝仁里萬善廟、駿良建設董事長夫人廖麗圓女士及所有善心捐贈者的無私付出，並肯定公所團隊的用心與辛勞，讓弱勢家庭在春節前夕感受到一股穩定而溫暖的力量。

鄉長游淑貞表示，這場歲末傳愛行動，不僅讓受助家庭能安心過節，更展現吉安鄉互助共榮的集體力量。未來公所也將持續整合社會資源，守住每一個需要被照顧的角落，讓幸福在花蓮穩定累積、永續延續。