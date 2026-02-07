吉安公所發起百份年菜 傳愛家扶

農曆新年腳步逐漸接近，為讓弱勢家庭也能安心迎接團圓佳節，鄉長游淑貞號召公所團隊發起愛心行動，攜手仁愛基金及社會大眾的溫暖力量，共同完成認捐一○○份家扶年菜的目標。

游淑貞鄉長偕同社會課同仁前往家扶中心吉安服務處，親自將一份份「暖心年菜套餐」送到受助家庭手中，並親切寒暄、送上新年祝福，現場洋溢溫馨感人的年節氛圍。孩子們與家人懷抱著整齊裝箱的年菜，臉上露出靦腆卻燦爛的笑容，一聲聲「新年快樂」在現場此起彼落，成為吉安鄉的幸福風景。這不只是一場物資捐贈，更是一場關於愛與陪伴的溫暖接力。

游鄉長表示，「一○○」這個數字象徵著「百分百的祝福、百分百的圓滿」，希望透過年菜行動，讓每一個在生活中努力撐過困境的家庭，在傳統佳節前夕都能感受到來自社會的關懷與支持，安心圍爐、共享團圓時光。她也感性指出，公益從來不是一個人的力量，而是整個社會共同完成的事。在寒流來襲、物價壓力沉重的時刻，弱勢家庭往往承受雙重考驗，公所希望透過具體行動，讓關懷不只停留在口號，而是真正走進家庭、走進生活。而鄉公所作為第一線服務單位，將持續扮演穩定後盾角色，只要鄉親有需要，公所就會「到位」，讓愛如接力棒般，在吉安鄉不斷傳遞。

家扶中心主任黃梅蘭對於吉安鄉公所的暖心響應表達誠摯感謝。她表示，這份年菜對弱勢家庭而言，不只是餐桌上的一頓飯，更是一種被社會看見、被關心的溫暖力量。物資能解決眼前所需，而這份關懷，則能撐起家庭面對未來的勇氣。家扶中心也期盼，未來能持續與吉安鄉公所及更多企業、團體攜手合作，共同織起更綿密的社會安全網。

鄉長游淑貞逐一為家戶加油打氣，並提前祝福鄉親迎接幸福的馬年，活動現場氣氛溫馨。她呼籲社會各界持續投入公益行列，讓善意循環擴散，陪伴更多需要幫助的家庭走過人生的低谷。吉安鄉公所長期致力打造適性宜居的幸福鄉城，透過多元社會福利政策與物資媒合平台，讓資源精準送達每一個需要的角落。此次年菜捐贈在笑聲與感謝聲中圓滿落幕，也讓這份由愛孕養的希望，在花蓮持續萌芽，照亮更多家庭的未來。