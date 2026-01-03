吉安公所落實急難救助伸援迅速 鄉長游淑貞赴案家發放關懷金

吉安鄉公所持續落實急難救助與社福關懷，盼讓弱勢家戶能迅速獲得完善守護。鄉長游淑貞偕同稻香村長鄧桂英及公所團隊，前往稻香村弱勢家庭關懷訪視，現場致贈慰問金，並以溫暖陪伴傾聽家戶困境與實際需求（見圖）。

鄉公所同時協助轉介張榮發基金會，啟動多方協助通報機制，提供即時資源銜接與必要支持，也為家屬帶來精神安慰，承諾後續將持續追蹤與協助。案主育有三子，與兒子同住，家庭主要仰賴每月微薄的低收老人補助及老年年金維持生活，另有長子與三子領取低收身障補助勉力支應家計。惟案主日前因病住院，醫療與生活開銷接踵而來，收入有限、無力負擔，致使家庭陷入生活困境。

鄉長游淑貞鄉長到訪時，除關心案主身體狀況也親切鼓勵安心療養，並指示團隊協助克服邊緣戶瓶頸，透過轉介與通報，盼能引入更完整的社會扶助，使其老有所養、生活有依靠。鄉長也殷殷叮囑案家務必注意身體健康與安全，後續公所將視需求以物資補助等方式持續提供協助與陪伴。

游淑貞鄉長表示，即時援助急難家庭、縮短求助期程，是鄉公所責無旁貸的使命。吉安鄉公所長期透過村鄰長、協勤民力與社區志工共同通報，深化社會福利通報網絡的健全，讓需要的家庭可迅速獲得適切支持。也呼籲民眾如發現急難個案或需協助通報，可致電吉安鄉公所社會課（03-8523126 分機160、166）洽詢。