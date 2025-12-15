吉安公所表揚千位環保志工

吉安鄉公所為向全鄉三十四隊、千餘位長期守護環境的環保志工致上誠摯謝意，攜手鄉民代表會舉辦「一一四年度吉安鄉環保志工年終慰勞暨表揚活動」。鄉長游淑貞偕眾多貴賓親臨頒獎，感謝志工多年投入清潔家園與環境維護，以實際行動守護社區整潔與生活品質，充分展現縣府、公所、代表會、村長與志工隊「五力合一」的共榮精神，共同打造永續宜居的幸福家園。

活動首先由仁和社區發展協會隊長廖益招、吉安社區發展協會隊長田秀鳳進行經驗分享，交流環保工作心得；也播放溫馨影片回顧全年清淨家園點滴，增進各志工隊之間的情誼與連結。頒獎環節共頒發了十五項團體與個人榮譽獎項，表彰各隊伍的卓越貢獻。

首先「清掃貢獻獎」第一名由仁和社區發展協會志工隊獲得，全年清掃紀錄高達二十九次，獲得八千元禮券；第二名由宜昌村環保志工隊奪得，獲禮券七千元；而南昌村環保志工隊則獲得第三名，獎金六千元。

此外，全隊平均年齡達七十歲以上的慶豐銀髮福氣環保志工隊，積極帶動鄉親投入環境保護，獲頒「環保傳承獎」、勝安巡守隊環保志工隊獲「潔淨行走獎」、宜昌社區發展協會獲「無畏風雨獎」、南華老人會善於植栽設計，獲頒「環境美學大師獎」、北昌村環保志工隊獲「社區守護神獎」、環境保護協會環保志工隊獲「整潔美化巧手獎」、仁里社區發展協會環保志工隊獲「分類魔法師獎」、永興村環保志工隊獲「清潔隊最佳後盾獎」、吉安社區發展協會環保志工隊獲「團隊合作獎」。此外，公所更頒發二八五位個人「堅持到底獎」，感謝他們長年如一的堅守與付出。

鄉長游淑貞表示，吉安鄉自一○八年起積極推動「清淨家園」行動，訂定每月第二個星期日為環境清潔日。志工隊員們宛如守護吉安的「社區值日生」，主動投入認養區域清潔與維護，無私奉獻的精神體現了吉安鄉團結一致、追求永續的核心價值。也特別感謝縣府、代表會、村長等在地夥伴的支持，讓清淨家園行動能年年創新、持續推動。吉安鄉將持續以「環境永續」為核心，從垃圾減量、資源回收到鼓勵減塑生活，以行動持續守護宜居且友善的鄉城環境。