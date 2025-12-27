吉安公所表揚防救災百名義消志工 鄉長感謝守護家園

歲末感恩時刻，吉安鄉公所舉辦一場充滿溫度的「感恩表揚」大會，由鄉長游淑貞親自頒獎，表揚近百位卓越的績優消防三大志工和勇敢的特搜夥伴（見圖）。活動現場沒有官式的嚴肅氛圍，取而代之的是志工間，如家人般的關懷問候，以及對彼此辛勞付出的相知相惜。

「患難見真情，這句話在義消夥伴身上得到了最好的印證。」游鄉長感性地指出，無論是面對驚心動魄的0四0三大地震，或是光復地區洪災，這群志工夥伴總是在第一時間迅速動員、即時串聯，不分區域、無計酬勞，在一年三六五天、一天二十四小時中隨時待命，只為在鄉親最無助的求救時刻，伸出一雙溫暖且有力的援手。

身兼義消防火宣導大隊長的鄉長游淑貞表示，上任七年來，吉安鄉在各項防災評比中屢獲佳績，但她始終認為，所有榮耀背後最關鍵的力量，來自於民間無私而堅定的力量團結合作付出。她特別感佩，當災害發生的瞬間，當多數人急著往安全處撤離時，唯有消防、義消志工與特搜夥伴選擇「逆向而行」，穿上沉重卻充滿使命感的制服與裝備，第一時間衝向火場、災區、甚至風雨之中，守護全民生命安全。

義工表揚大會中，鄉代會副主席黃金發與縣府災害預防王科長、警消簡大隊長、朱大隊長亦到場觀禮。黃副主席表示，消防與義消夥伴是「在烈陽下工作、在風雨中做事」的無名英雄，正因為有這群人默默堅守崗位，才能在動盪不安的時刻，給予社會大眾最踏實的安全感。王明忠科長也指出，防救災工作不僅止於災後搶救，更重要的是災前的宣導、預防與減災作為，而這群志工的專業不僅展現在火場第一線，更深入家戶關懷、弱勢救助與社區通報，為吉安鄉築起一道厚實而可靠的安全防線。

受獎的三大義消志工與特搜夥伴們在台上露出自信而靦腆的笑容，對他們而言，這張獎狀不僅是一份榮譽，更是對「守護家園」這份承諾的肯定。而公部門人力有限，但「民力無窮」，這群志工正是公私協力、社會共好的最佳典範。

鄉長游淑貞表示，由衷感謝這群「勇敢的逆行者」，年度即將進入尾聲，這場表揚大會不僅是對過去一年辛勞的感謝，更是一場凝聚信念與情感的相聚。未來吉安鄉公所定持續強化救災整備與防災韌性，並與所有夥伴攜手同心。這份來自鄉親的誠摯感謝，將化作守護家園持續前行的穩定動力，讓花蓮這片土地在專業與愛心的交織下，更顯平安溫馨。