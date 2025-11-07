吉安公有市場全面清消 租金免徵與半價配套

全台面對非洲豬瘟防疫挑戰，吉安鄉公所積極採取多項應變措施，協助市場攤商共度難關。自十月二十二日起中央發布十五天禁宰令，至昨(六)日始恢復活豬載運、今(七)日全面開放批發、拍賣與屠宰作業期間，鄉內市場豬肉攤一度受限，買氣明顯下滑。

鄉長游淑貞為兼顧民生與防疫，立即指示公所啟動「市場清潔防疫」與「租金減免紓困」，以實際行動穩定市場信心。公所在禁宰期間已完成慶豐、北昌及仁里三處公有市場全面清潔與高強度消毒（見圖），確保環境安全、讓民眾安心採買。同時考量攤商生計受影響，推出租金減免方案：十一月份「豬肉攤位」租金全額免收，其餘攤位減半；自十二月起，全數攤位租金一律半價，至一一五年恢復原收費標準，以協助攤商減輕經營負擔、共體時艱。

游淑貞鄉長表示，非洲豬瘟防疫關係重大，地方政府必須在「防疫第一、民生並重」間取得平衡。公所除嚴格防堵疫情擴散，更以實際減租行動體恤攤商，希望市場能早日恢復採買人潮。

攤商得知消息後紛紛表達感謝，認為這項政策不僅大幅減輕營運壓力，更讓大家感受到鄉長體恤民情、愛民如親的溫暖關懷。慶豐市場張老闆說，禁宰期間無肉可賣，只能被迫休息，期間根本無任何收入。很感謝游淑貞鄉長體恤攤商辛勞，對豬肉攤給予十一月租金全免，真的幫了大忙！」他也提到，雖然目前市場已恢復供應，但消費者多少會擔心，可能會降低購買意願，期盼市場恢復後，買氣能盡快回溫。

游淑貞指出，花蓮縣自二0一九年起全面禁止廚餘養豬，吉安鄉清潔隊也將家戶廚餘送往環保局高效能處理機集中處理。公所將持續加強市場消毒與衛生稽查，讓民眾能放心選購、安心消費。特別感謝各市場攤主在防疫期間的配合與努力，也感謝巡守隊與環保人員長期支援市場清消，讓防疫與經濟並行不悖。

「守住市場衛生安全，就是守護生活品質。」游淑貞呼籲鄉親共同維護市場環境、支持在地商家，以實際消費行動為攤商加油。公所會持續與民間並肩，打造「幸福、共榮、永續」的宜居吉安，讓民生安全與經濟活力雙軌並進。