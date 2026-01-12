吉安國中運動操場整建啟動 紅土跑道改建PU跑道

（圖／花蓮縣府教育處）





為持續改善校園基礎建設，提升學生運動安全與學習品質，花蓮縣政府核定補助吉安國中新臺幣1,700萬元，辦理「運動操場及周邊設施整建工程」，透過全面完善校內運動設施，打造安全、舒適且具專業水準的運動場域。

吉安國中運動操場自民國80年代初期竣工啟用迄今已逾30年，既有紅土跑道已呈現土壤硬化現象，且早期排水設施規劃不全，以致運動場地整體洩水效能不彰，嚴重影響教學品質與使用安全，亟需改善。此次整建工程重點之一，係將紅土跑道改建為PU跑道；考量該校位處山腳下，氣候多雨潮濕，PU跑道具備良好排水性能、面層彈性及止滑效果，可大幅降低運動傷害風險，使日常體育課程、校內活動及運動賽事得以順利推行。

除跑道整建外，本次工程亦同步進行操場周邊設施整建，優化整體排水系統與使用機能，提升校園運動空間完整性與實用性，使操場不僅是教學場域，更能成為社區居民共同使用的公共運動空間。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府長期重視教育環境與學生身心健康，透過持續投入資源，逐步改善各級學校老舊設施，落實「以學生為本」的施政理念，未來也將持續盤點校園設施需求，與學校攜手打造安全優質的學習環境，促進學生健康成長，並帶動校園與社區的良性互動。

