吉安國際文化藝術交流大展 開幕

「世界之最在台灣，台灣之最在花蓮！」吉安鄉好客藝術村以多元文化及歷史風貌吸引各界關注，今年再迎來年度亮點─「二0二五台灣花蓮第五屆國際文化藝術交流大展」。

十五日上午由花蓮縣美術協會主辦並邀集來自十七個國家，七十位藝術家共同呈現一00件精湛各國藝術作品參展，吸引縣內外藝文界人士與鄉親參與，場面熱鬧溫馨。開幕活動中，除越南等國外藝術家到場外，更有韓國舞蹈家於典禮現場獻舞；吉安在地的「練武功舞蹈團」也以原住民族迎賓舞熱情迎接各國藝術家，象徵文化交流在吉安匯聚、綻放。

鄉長游淑貞表示，感佩該會歷屆理事長與團隊不遺餘力為地方藝文注入動能，更將跨國藝術家齊聚吉安，讓世界透過藝術，看見台灣、看見花蓮、也看見吉安的文化厚度（見圖）。

策展人蔡震穎指出，今年參展國家包含馬來西亞、泰國、菲律賓、越南、新加坡、香港、中國、緬甸、孟加拉、印度、土耳其、韓國、俄羅斯、烏克蘭、加拿大、美國，以及台灣各地藝術家，作品橫跨風土民情、文化景致與個人風格創作，豐富多元。

展覽期間也安排系列活動，包括十五日下午的「與大師有約」室內講座、十六日上午九點半至十二點戶外聯合寫生示範與技術交流活動，以及十一月十七日參觀文化局美術館和花蓮漁港碼頭、夜遊東大門夜市品嘗當地美食。透過展覽與在地文化行旅，讓國際藝術家深度體驗花蓮人文魅力，也在輕鬆氛圍中激盪更多創作靈感。

花蓮縣美術協會理事長徐慶國表示，非常感謝花蓮縣政府與吉安鄉公所長年對在地藝文團體的支持，更肯定游淑貞團隊提供好客藝術村做為優質展演基地，兼具閩、客、原住民文化特色以及日治時期的歷史氛圍，已成為北區除縣文化局外，非常受歡迎的展覽新地標。

鄉長游淑貞說出，吉安致力推動國際文化鏈結，不僅連續五年與美術協會攜手舉辦國際藝術大展，更同步拓展與日本德島阿波舞團等國際團體的文化交流，目標是讓藝術成為推動觀光與地方經濟的重要養分和力量。她也強調，藝術不分國界，唯有持續與國際鏈結，才能讓地方文化被全球看見。誠摯邀請所有熱愛藝文的鄉親把握展期，於十二月八日前一同踴躍走進好客藝術村，感受吉安的多元文化魅力。