吉安子弟事業有成連續6年捐款回饋 鄉長游淑貞代送救助金關懷弱勢家戶

歲末隆冬之際，吉安鄉公所接獲來自吉安村在地善心人士劉先生捐贈善款新臺幣二十萬元，透過仁愛基金協助鄉內急難弱勢家庭，並指定專款專用照顧吉安村中低收入戶。

鄉長游淑貞近日親偕村長田秀鳳逐戶代送關懷金，溫馨走訪二十四戶中低收入家戶、致贈每戶5,000元，落實社會關懷、讓弱勢族群安心過新年，讓寒冷氣溫下增添社會溫暖依靠。（見圖）

此次善款來自吉安鄉子弟劉先生，長年在外打拚事業有成，始終不忘回饋家鄉。他表述每次回花蓮老母親口中皆稱許鐵人鄉長游淑貞的行動力、照顧長者的貼心與細心讓他倍受感動，尤其游鄉長推動「社區健康站福利升級」的施政有感，因此自民國一0九年起至今連續六年捐助吉安鄉仁愛基金，除此之外在0923光復堰塞湖事件透過仁愛基金轉贈五十萬元，至一一四年底個人捐款高達127萬元，深植花蓮家鄉人的行動援助力。

走訪過程中，游鄉長特別關注幾戶處境艱辛的家庭。其中，就讀幼兒園大班年僅六歲的鄭小妹妹，父母因故未能陪伴成長，由姨婆鄭女士擔任委託監護人。中低收入的家境，加上每月僅能依靠微薄的兒少津貼維生，生活相當艱辛。鄭女士表示，小朋友對舞蹈與英語充滿興趣，目前仍努力讓孩子持續學習，十分感謝鄉長在寒風中親自前來關懷。游鄉長溫柔擁抱鄭小妹妹，送上象徵祝福的「乖乖」，並關心學習與生活狀況，也為照顧者加油打氣。

走訪另一戶邱姓家庭，家中除兒子與媳婦努力工作維持生計外，尚需照顧兩名就讀國小的孫子。雖然一家五口彼此扶持、氣氛和樂，但高額租金與生活開銷仍沉重負擔。游鄉長握著家屬的手，勉勵他們勇敢面對生活挑戰，並強調公所將持續成為鄉親們堅實的後盾。

游淑貞鄉長說出，政府資源有限，但民間愛心力量無窮。特別感謝劉先生及各界善心人士挹注仁愛基金與捐贈平台，即時協助邊緣戶與急難家庭困境。農曆年前，這份關懷金不僅是實質的生活補貼，更象徵社會對弱勢的尊重與守護。