吉安子弟事業有成 連續六年捐款回饋鄉里照顧弱勢家庭

吉安鄉長游淑貞在吉安村長田秀鳳陪同下，親自走訪全鄉二十四戶列管的中低收入戶，並致贈每戶五千元，落實社會關懷。(吉安鄉公所提供)

記者林中行／花蓮報導

歲末隆冬之際，吉安鄉公所接獲來自吉安村民劉先生捐贈善款新臺幣二十萬元，透過仁愛基金協助鄉內急難弱勢家庭，並指定專款專用照顧吉安村中低收入戶。

吉安鄉公所表示，十二日鄉長游淑貞在吉安村村長田秀鳳陪同下，逐戶代送關懷金，親自走訪二十四戶鄉公所列管的中低收入戶，並致贈每戶五千元，落實社會關懷、讓弱勢族群安心過新年，讓寒冷氣溫下增添社會溫暖依靠。

吉安鄉公所表示，此善款來自吉安鄉子弟劉先生，長年在外打拚事業有成，始終不忘回饋家鄉。他自民國一０九年起至今連續六年捐助吉安鄉仁愛基金，除此之外０九二三光復堰塞湖事件，他也透過仁愛基金轉贈五十萬元，截至一一四年底，劉先生個人捐款高達一百二十七萬元。

廣告 廣告

劉先生表示，每次回花蓮從母親口中皆稱許鐵人鄉長游淑貞的行動力、照顧長者的貼心與細心讓他倍受感動，尤其游鄉長推動「社區健康站福利升級」的施政讓他很有感。

鄉公所表示，列管的中低收入戶鄭小妹妹六歲就讀幼兒園大班，父母因故未能陪伴其成長，由姨婆鄭女士擔任委託監護人，由於是中低收入的列管名單，加上每月僅能依靠微薄的兒少津貼維生，生活相當艱辛。

鄭女士表示，六歲的鄭小妹妹從小對舞蹈與英語充滿興趣，目前仍努力保持讓孩子能持續學習，她感謝鄉長在寒風中親自前來關懷，讓她備感溫馨。

鄉長游淑貞得知就讀幼兒園大班的鄭小妹妹處境十分心疼，溫暖的給予鄭小妹妹一個大大的擁抱，並送上象徵祝福的禮品，更關心鄭小妹妹學習與生活狀況，也為照顧者加油打氣。

游淑貞指出，政府資源有限，但民間愛心力量無窮。她特別感謝劉先生及各界善心人士挹注仁愛基金與捐贈平台，即時協助邊緣戶與急難家庭困境。農曆年前，這份關懷金不僅是實質的生活補貼，更象徵社會對弱勢的尊重與守護。