吉安子弟捷報連連 游淑貞貼紅榜、贈獎金

吉安子弟再傳捷報！海星高中蔡政男與東華大學金吳復凱在「一一四年全國運動會」卡巴迪項目中勇奪社會男子組第三名，海星國中梁品蓁則於「二○二五年第二十五屆總統盃全國空手道錦標賽」及「一一四花蓮縣全縣暨社區全民聯合運動會」中勇奪雙金，此外來自干城村的足球好手潘彥宏亦在一一四年全運會中勇奪足球男子組第一名，展現吉安學子在各項運動領域的亮眼實力。吉安鄉長游淑貞獲悉捷報後，對選手們的優異表現表達肯定，並前往張貼紅榜、致贈獎勵金及實用小禮物獻上祝賀。

廣告 廣告

游淑貞鄉長特別委由秘書謝美惠前往海星中學張貼紅榜、頒獎，現場由教練亓玟心代為領取蔡政男與金吳復凱的獎勵金。亓教練表示，男子組此次比賽面臨新老選手交接的「換血」壓力，選手多為高中生，在陣容如此年輕的情況下，男子隊能拿下第三名已屬不易。她非常期待這群孩子經過磨練後，經驗會更成熟，未來在賽場上更加游刃有餘。

海星國中八年級空手道小將梁品蓁的表現同樣令人驚艷，連續於全國與縣級賽事中奪金，充分展現平日紮實訓練所累積的實力。梁品蓁從小學四年級開始練習空手道，她表示未來目標是進軍全國運動會，挑戰自己，續寫佳績。

七日游淑貞鄉長親自前往干城村，到訪足球選手潘彥宏家中張貼紅榜。自小在吉安長大的潘彥宏，從小學二年級開始踢足球，就讀花農的時候即展現敏銳的進球嗅覺與出色實力，並有「黑鬼」的綽號，是備受矚目的新生代球星。進入輔仁大學就讀後，他於大一即扛起先發重任，展現初生之犢不畏虎的氣勢，並在多項國內外賽事中累積豐富實戰經驗。

由於潘彥宏目前正在台中接受訓練，無法返鄉，紅榜與獎勵金由阿姨潘滿玲代為接受。潘滿玲表示，雖然心疼孩子受傷及訓練辛苦，但還是尊重他的興趣，也支持他未來繼續往更高的路邁進，同時也非常感謝游鄉長特地到訪關心勉勵。

游淑貞表示，吉安鄉公所支持學子在德、智、體、群、美等多元藝能發展。無論是透過獎勵金的頒發或是親自到校貼紅榜，都是希望給予孩子們最直接的鼓勵。