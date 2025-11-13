吉安客話講故事比賽 游淑貞為小朋友加油

吉安寶貝說客話「還慶哦（好厲害）」！鄉公所為推廣客語學習、培養兒童語言表達力與文化素養，在親民堂舉辦「一一四年繽紛吉安～客話講故事比賽盡生趣」活動，鄉長游淑貞和家長、老師們一起為小朋友們加油打氣（見圖），三十餘位幼兒園及國小學童登台，用客語朗朗述說繪本故事、展創意，在歡樂氣氛中傳承語言之美。

吉安鄉今年推出客話講故事推廣系列活動，從師資培訓、校園實作到故事比賽，打造一條充滿文化香氛的客語學習路。第一階段開辦的「客語教保師資說故事技巧研習班」，感謝幼教老師與社區志工熱烈參加，成為本鄉客語故事人才。進而安排客語故事志工們走進北昌國小附幼等鄉內公私立幼兒園，以客語說故事給孩子聽。讓孩子們從聆聽、模仿，自然而然開口說客話，並且從故事角色與情節中自然吸收品格教育、節慶習俗與歷史文化，讓客語成為生活的一部分。

這次進行的客話講故事比賽，分幼兒組與國小組進行，無論故事主角是小山羊、毛毛蟲、怪獸、或是小桃妹等等，小朋友們在家長和老師們精心打扮下，化身故事人物，勇敢登台說故事，現場阿公、阿嬤、爸爸、媽媽們比孩子們緊張，幼兒園長和老師們也忙著為小朋友們拍照記錄，氣氛溫馨熱鬧。

家長紛紛表示，這段時間孩子在家練習，阿公阿嬤成了母語老師指導客語發音，爸爸媽媽也發揮巧思為孩子做造型，幾乎全家總動員；因為親子共讀繪本、比賽，家人親情凝聚，家裡充滿歡聲笑語。

評審老師呂嵩雁、郭玲瑩、曾啟銘一致肯定孩子們說客語的流暢度進步很多，彰顯吉安鄉推動客語向下扎根計畫已在校園與家庭發揮實質效益。呂嵩雁老師也特別表示，國小組小選手雖然才小學一、二年級，台風穩健、客語發音準確、肢體自然，表現堪比高年級的程度；而幼兒組小選手雖仍稚嫩，但能勇敢上台，已是最棒的學習經驗。

游淑貞鄉長說出：「看到孩子自信地用客語說故事，就是最動人的風景。」她鼓勵更多家庭一同加入親子共讀與客語共學的行列，讓文化傳承從家庭開始，延伸到整個社區，成為吉安最柔軟的幸福力量。