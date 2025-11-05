吉安巡守隊贈送獨老物資 游淑貞感謝

吉安鄉公所秉持「創造幸福」有感的貼心服務，持續推動多項關懷行動，致力建構完善的長者照護與社會安全網絡。

鄉公所自一一○年起結合各社區巡守隊，啟動「獨居長者民生物資親送服務」計畫，由隊員親自將物資送到長輩家中並進行關懷訪視，讓長者在熟悉的社區中感受真切溫暖。日前由鄉代會副主席黃金發率領八個巡守分隊，再次展開全鄉關懷行動，限時完成一四三位獨居長者及三十七戶關懷家庭的物資專送任務。鄉長游淑貞親赴出發點，向所有「超人隊員」們致上感謝，讚許他們是吉安最溫暖的守護力量。

廣告 廣告

此次發送物資內容一如往年豐富，包括白米、營養麥片、八寶粥、餅乾等民生用品。巡守隊員們分工合作、秩序井然，仔細核對名冊、搬運裝車，確保每份物資準時送達、使命必達。許多分隊長更主動出車支援運送，展現滿滿的熱忱與奉獻精神。沿途的街巷可見身穿反光背心的巡守隊員們忙碌身影，送的不只是物資，更是一份關懷與陪伴。

游淑貞鄉長感謝吉安、太昌、北昌、仁里、勝安、南宜昌、光華、稻香等八個巡守分隊長年投入社會服務，不僅在大小活動中協助交通維安、婚喪喜慶時守護道路安全、特殊狀況中挺身協助，更主動承擔獨居長者物資發送與失智通報等任務，宛如守護吉安的「社區超人」。他們深入巷弄、貼近生活，陪伴長輩談天拉家常，讓關懷不只是一句問候，而是一段持續的情感連結。

吉安鄉公所長年攜手巡守隊、義警、義消、環保志工、照服志工與社區志工，共同編織出一張緊密的社會安全防護網。雖然公部門資源有限，但民力無窮，每一位志工都是鄉政推動與社福關懷的重要夥伴，讓「幸福吉安」不只是口號，而是實際發生在日常的行動。每一趟物資親送行動，不僅讓長者免於舟車往返的辛勞，也讓鄉親看見吉安社會的溫度。這份溫暖如冬陽般散播在社區每個角落，讓長輩安心、讓家庭放心。

鄉長游淑貞強調面對少子化與高齡化的挑戰，吉安鄉公所將持續整合公私資源，結合巡守隊及各類志願服務團體力量，持續推展長者照護、弱勢關懷與社區支持行動，讓每一份關懷都能落實在生活中。