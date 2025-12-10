吉安巡迴醫療啟動 八旬爺爺笑稱：不用舟車勞頓很方便

偏鄉巡迴醫療不再只是等病人上門，而是主動走出去。(門諾醫院提供)

記者林中行／花蓮報導

門諾醫院承辦健保署偏鄉巡迴醫療，首站來到南華村文健站，社區裡的老人們看到穿著白袍的醫生到社區駐診都非常高興，直呼「真是幫了大忙！」讓他免去舟車往返的辛苦。

健保署東區業務組長黃兆杰表示，吉安雖靠近花蓮市，仍存在「都市中的小偏鄉」。一般人覺得十幾分鐘很近，但對長輩而言，若沒有交通工具、孩子又不在身邊時，想去醫院並不是說走就能走。健保署推動全人照護，就是希望讓醫療不再只是等病人上門，而是主動走出去。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，都市裡也有偏鄉，加上交通法規調整，以後七十歲以上長輩可能面臨駕照被收回，偏鄉長輩連交通工具都沒有，看一次病就像要出遠門。他強調，有巡迴醫療，就是替長輩留住健康、防止疾病惡化的重要關卡。

看診的李爺爺表示，他心臟長期有狀況，兩個月就得到門諾醫院回診，平常只要覺得哪裡怪怪的，也得硬著頭皮自己騎機車到五公里外的診所就診。如今門諾醫療團隊親自開到社區，他樂開懷，不用再騎機車，也不麻煩孩子請假陪診了。

吉安鄉長游淑貞表示，吉安鄉人口多、長輩更多，光六十五歲以上長者就一萬七千多人，比花蓮好幾個鄉鎮總人口數還多。她直言，長輩們常因交通不便、社區封閉，而耽誤了原本該及早處理的病症，而巡迴醫療，正好在關鍵時刻，為他們帶來及時的守護。

門諾醫院院長莊永鑣表示，門諾在偏鄉走了這麼多年，深知醫療到點服務不是工作項目，而是我們對土地和長輩的承諾。他強調，巡迴醫療不只是看診，更是一種陪伴。只要社區裡有人需要，我們的腳步就不會停。

健保署東區業務組表示，為讓長輩在地就醫更便利，吉安鄉巡迴醫療目前提供，南華村文健站由門諾醫院每週一上午，永興村全民住宅社區則由吉安鄉衛生所於每週一下午、光華村活動中心由吉安鄉衛生所在每週三下午，民眾可依需求就近利用，讓醫療照護更貼近生活。