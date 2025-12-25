吉安幼親子運動會 滿滿聖誕味

當聖誕老人走進繽紛熱鬧的吉安鄉立幼兒園，一場跨越文化的創意冒險溫馨上演。二十五日吉安鄉立幼兒園舉辦「聖誕老公公客家庄迷路記」歲末成果暨親子運動會，「鄉長媽咪」游淑貞也配合節慶穿戴造型，與百餘位親師生共度一個融合在地底蘊與異國風情的溫馨耶誕。

活動主軸別出心裁，校園內不僅佇立著「乖乖聖誕樹」，更處處可見客家花布與繽紛聖誕鈴聲交織的裝飾。孩子們穿上點綴著彩帶或禮物箱的特製服飾，稚嫩的歌謠在校園迴盪。這場「迷路記」不僅是戲劇主題，更是族群文化扎根幼教的具體展現。游淑貞感性表示，吉安鄉擁有深厚的文化底蘊，透過節慶活動引導孩子尊重多元族群，加上家長的溫暖陪伴，快樂童年正是送給孩子最珍貴的成長禮物。

活動亮點之一，是演出日前榮獲全國客語戲劇競賽總決賽季軍的《客家豬仔快樂屋》。作品改編自經典童話《三隻小豬》，孩子們在舞台上有條不紊地變換布景，用流利的客語詮釋守護家園的信念。家長們看著孩子自信展演，臉上滿是驕傲與感動，紛紛肯定幼兒園將客家「硬頸精神」轉化為活潑有趣、貼近孩子生活的教學成果。

除了成果發表，草坪上的親子趣味競賽同樣熱鬧非凡。鄉幼精心設計趣味關卡，包括親子「花布雪橇」運送禮物、在「空氣棒雪花迷蹤」中考驗手眼協調，以及最受歡迎的「裝飾客家庄聖誕樹」。爸爸媽媽還有阿公阿嬤們暫時放下忙碌，在綠意盎然的大草皮上牽著孩子的手一起闖關，還有家長做聖誕老人造型配合遊戲拉著褲袋「接禮物」，現場歡笑聲與加油聲此起彼落。

包括吉安鄉民代表會副主席黃金發及詹益萬、姜景文、劉靜文、高德安等代表，以及縣政府北區服務中心主任邱增良、縣議會秘書劉宋彬等貴賓蒞臨現場，皆對鄉幼長期推動「親子共學」與「文化傳承」的用心規劃給予高度肯定。

活動在親師生齊聲高喊「聖誕快樂」的大合照中圓滿落幕，為一一四學年度上學期畫下幸福溫暖的句點。游淑貞鄉長強調，未來鄉公所將持續支持優質且具地方特色的幼兒教育，打造充滿愛與文化底蘊的學習環境，讓孩子們在幸福的吉安鄉快樂、健康地成長。