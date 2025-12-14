吉安慈惠堂爆職場霸凌 出納拒絕"違規入"被調職

地方中心／趙永博 陳孟暄 胡崇恩 花蓮報導



香火鼎盛的花蓮聖地慈惠堂，卻傳出職場霸凌，一名在廟內擔任出納8年的吳小姐，指控因拒絕不合規定的入帳要求，遭廟方強制調職與威脅，甚至質疑廟方是否動用信眾捐款買豪車，對此廟方否認，相關爭議，仍有待進一步釐清。

廟宇香火鼎盛，信徒們虔誠拜拜，場面莊嚴隆重，座落花蓮縣吉安鄉的聖地慈惠總堂，是王母娘娘信仰的始源地，每年吸引大批信眾前來朝聖，不過近日卻傳出職場霸凌。



投訴人 吳小姐：「對我恐嚇，甚至於叫我離職、開除我等等，或者叫我去死，用強迫式的發出了人事異動，然後用強迫式的錄影的方式讓我交出，出納相關的職務，還有行政方面的職務」。

投訴人吳小姐自稱在廟內擔任出納長達8年，而在今年9月時，會計拿著僅有便條紙的現金支出要求她入帳，但依規定，正常出帳應附上支出證明單與憑證，吳小姐認為程序不符合規定，拒絕入帳，卻遭到廟方強制調職，讓她身心受創。另外，吳小姐更進一步指控，廟方疑似動用信眾捐款，購入市價超過400萬元的豪車，質疑相關用款是否該向信眾清楚交代。

花蓮聖地慈惠堂總堂主委 陳湄女：「不過說霸凌我沒聽過，有刁難沒刁難我不知道，因為我不知道，因為我不在場不了解，出納做太多年有時要調動啊，豪車就是我們廟裡開會有說過，(所有委員都有到啊，信徒都知道這件事)，有」。





花蓮縣府社會處長 陳加富：「自認為有受到霸凌，可以來我們花蓮縣政府社會處來做申訴，或是直接檢具相關事證，進向職業安全會衛生署北區分署來提出申訴」。

對於霸凌指控，廟方否認曾有相關行為，並強調人事調動屬正常安排，豪車則是作為廟務使用，經委員、信徒討論通過，雙方各執一詞，到底有沒有濫用捐款與霸凌，都有待進一步釐清。





