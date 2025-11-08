吉安慈雲山煉靈月彌撒 莊嚴
吉安鄉公所長年深耕在地文化與宗教關懷，尊重多元族群信仰，自開辦「天主教煉靈月」敬天祭祖活動以來，至今已邁入第二十年，成為推動慎終追遠與孝親文化的重要象徵。
今年的「天主教煉靈月敬天祭祖追思彌撒」活動，昨（八）日上午在慈雲山懷恩堂前廣場隆重舉行，鄉長游淑貞出席，表達對信友與先人祈福的誠摯祝禱，並感謝吉安鄉天主教田埔堂區教友傳教協進會鼎力協辦。祈願藉由莊嚴的禮儀與祈禱，讓鄉親們獲得心靈慰藉，共同為先祖與煉獄靈魂祈求永恆平安，也發揮宗教安定人心的力量。
天主教傳統中，每年十一月為「煉靈月」（又稱「追思亡者月」），信友們透過善行、祈禱與參與彌撒聖祭，為已逝亡者及煉獄靈魂祈求赦免與恩典，展現慎終追遠、克盡孝道的精神，蘊含普世價值與人文深意。
今年追思彌撒逾三○○位教友與各界鄉親報名參與，共有奉獻戶數約二一○戶、追思亡者名單達一一○五位。眾人以虔誠心意匯聚思念的力量，祈求天主恩賜先人永恆的平安與喜樂。
追思彌撒由花蓮教區田埔天主堂主任司鐸田力強神父主祭，並由瑞穗天主堂林信良神父、池上天主堂段泰平神父陪同共祭，多位神職人員共同完成莊嚴肅穆的儀式。典禮中，聖歌悠揚、禮儀莊重，參與者藉此寄託哀思，緬懷先人，同時領受聖餅與祝福，在天主的恩典中獲得平安與力量，傳遞「信仰不息、孝愛長存」的深刻意涵。
游淑貞鄉長表示，天主教「煉靈月」不僅是宗教祈禱時刻，更象徵信仰文化的傳承與精神力量的延續。公所長年與田埔堂區、在地教友密切合作，積極推廣敬天愛人、慎終追遠的核心價值，讓宗教信仰融入社區文化，成為安定民心的力量泉源。
