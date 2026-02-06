吉安春節大型廢棄物清運量爆萬件 鄉長游淑貞籲做好分類

隨著農曆春節將至，家家戶戶忙於「除舊佈新」，歡喜迎接新年到來。然而，這份喜悅的背後，卻是吉安鄉清潔隊面臨年度最嚴峻挑戰的開始。

根據吉安鄉公所最新統計數據顯示，今年大型廢棄物登記受理數突破四0四一戶，共載運11923件大型廢棄物，自行載運一0一戶共238件大型廢棄物，總戶數四一四二戶清運總件數高達12161件，較往年大幅增加近千戶，創下近年新高。

這龐大的清運數據背後，代表的是每一位清潔隊員體力的極致磨耗。鄉長游淑貞表示，每一件沙發、每一張舊床墊，都是隊員們在寒風中徒手搬運、裝載的成果（見圖）。面對今年登記量暴增，清潔隊員不僅要維持日常的垃圾與資源回收清運，更需在有限的春節倒數時間內，確保每一條巷弄、每一家戶的大型家具等廢棄物都能盡數載走。清運量能目前已處於超負荷運轉狀態，隊員們犧牲休息時間投入第一線。

針對清運登記爆量可能影響部分清運時間，游鄉長懇請廣大鄉親，對這些辛勞的隊員多一份包容與打氣。她強調，吉安清潔隊具備高度專業精神，目前正全力以赴調度人力與車輛，將秉持「不留垃圾過年」的原則，直至最後一件登記廢棄物清運完成為止。

吉安鄉公所為了解決部分民眾未能如期在預約截止前完成登記的困境，展現行政彈性，即刻釋出暖心配套方案：即日起至二月九日止，民眾可撥打電話給清潔隊，只要經電話確認未曾重複登記後，可採取「自行載運」的方式，將大型廢棄物送往 吉安鄉光華轉運站。而且為鼓勵鄉親主動配合分流、減輕第一線隊員的搬運負擔，此期間自行載運進場者將享有免費入場優惠。

在加速清運的同時，游鄉長也呼籲鄉親，除舊佈新之際務必參考環境部資源回收指南，將廢棄物落實分類，特別是家中汰換的電子產品、廢電池或金屬製品以及尖銳物品，應獨立回收，不僅可避免清潔隊員清運時受傷意外發生，也能減少不必要的垃圾產出。

吉安鄉自一0八年起積極推動「清淨家園」行動，多年來獲得中央與花蓮縣環保評比佳績，表現亮眼。游淑貞鄉長強調，這些亮眼的成績單並非偶然，而是清潔隊員的無私奉獻與全體鄉親高水準配合共同堆疊出的成果。未來，鄉公所將持續推動環境永續政策，建構更優質、環保且具備美學底蘊的宜居空間。

春節是闔家團圓、共享天倫的溫馨時刻，讓我們以行動共同迎接一個乾淨、美好的新年。鄉公所提醒，若鄉親對廢棄物清運、過年期間垃圾收運時間有任何疑問，請搜尋吉安鄉公所清潔隊官網的最新公告，或利用電話查詢：(03)8538522。