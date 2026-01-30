吉安書法名家齊聚揮毫 贈春聯

吉安鄉每年於春節前夕，都會精心策辦春聯揮毫社區贈寫活動，攜手書藝社團推廣國粹文化傳承，不僅深獲鄉親好評外，更是大家年年期待並會自備佳句，用客製化春聯帶來喜悅收藏的活動。

今年「馬到成功．幸福加馬」書法家揮毫現場贈春聯活動場次擴大至十四場，首場在永安社區活動中心登場，吸引大批民眾踴躍參與，現場洋溢濃厚年節氛圍。

現場，花蓮縣書法學會理事長曾興德率同多位書法名家到場揮毫，為鄉親現場書寫春聯（見圖）。鄉長游淑貞亦應民眾熱情索要，親自揮毫寫下「吉祥如意」、「馬上加游」等寓意吉祥的墨寶，向鄉親送上新春祝福，現場氣氛熱絡歡樂。

今年活動攜手花蓮縣書法學會、美育交流學會、洄瀾詩社、長青書畫會、仁里老人暨關懷協會、吉安鄉農會退休人員協會、社區發展協會及福境宮等單位共同辦理，以巡迴方式深入各村鄰服務，讓書法藝術走進社區、走進家戶。

曾興德理事長表示，本次不僅有書藝前輩王鼎之等人在現場傳承經驗，還有田玉生、游晏綺、謝明生、蔡國昌、古華忠等多位書藝名家，為民眾書寫寓意吉祥的春聯佳句，並貼心準備多款成品春聯，方便民眾隨到隨取。活動現場，一位年邁阿嬤捧著剛寫好的春聯笑著說：「每一年都要來拿老師寫的春聯，這樣才像過年。」一句樸實話語，道出春聯揮毫活動串起世代情感、連結人情與土地的核心價值。

鄉長游淑貞表示，貼春聯是臺灣重要的年節文化，不僅象徵辭舊迎新，更是書法藝術走入日常生活的重要方式。手寫春聯蘊含書法家的情感與溫度，具有機器印刷無法取代的文化價值。她也感謝書藝社團及書法名家們長期投入文化傳承，現場根據不同信仰、文化需求，創新書寫字體與對聯，讓鄉親在除夕前貼上滿載祝福與期許的春聯。

「馬到成功．幸福加馬」活動陸續在各社區活動中心、廟埕、菜市場、公園、廣場及村長服務處等地點展開，吉安鄉公所誠摯邀請鄉親就近參與，感受年節氛圍與書藝之美。相關活動資訊請至吉安鄉公所全球資訊網或臉書粉絲專頁查詢。