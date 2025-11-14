吉安村長業務會報 受理38項提案
吉安鄉公所為深化基層施政、強化行政效率，每年編訂四次村長暨村幹事業務會報，今年最後一季的會議召開，鄉長游淑貞親自主持，率領各課室所主管與十九村村長、村幹事共商鄉政發展，並特別感謝長年來攜手落實「路平、燈亮、水溝通」等基礎建設，使吉安逐步邁向更宜居、更幸福的鄉城。
會中，各課室所進行業務宣達及說明前次會議十五件提案及十七件臨時動議的辦理進度外，歲末之際，游淑貞鄉長也要求團隊加強橫向聯繫、整合服務網絡，快速回應鄉民需求，讓行政效能「看得見、感受得到」。
本次會議共受理三十八項提案，其中建設類最多，以道路鋪面改善、紅綠燈增設及排水溝疏通等設施改善需求為主，另有農業、清潔隊相關範疇，如行道樹或公園樹木修剪、農地雜草與蚊蟲孳生、農務後泥土與草梗堆置路上而影響交通與觀瞻，顯示基層對公共環境維護的深切關注。
村長們踴躍發言提出多項民生議題，其中光華村長石福春特別關切垃圾掩埋場定位問題，盼釐清究竟是垃圾掩埋場？還是轉運站？籲請正名，並強調村民反對的是設置「北區五鄉鎮垃圾轉運站」，絕非建置改善環境之密閉設施，莫讓誤解與汙名化持續，建請鄉公所為民喉舌轉達縣府及環保局鄉民的心聲，將密閉設施納入年度建設計畫。游淑貞表示對村民迫切需求感同身受，公所致力為光華垃圾轉運站回饋地方機制尋求法令解編的可行性，也予以優惠福利，體現鄉公所對村民權益的重視與維護。
永興村長陳源忠也反映，軍機噪音補助草案公告雖已擴及吉安鄉十三村，但永興村民，同樣飽受困擾，希望鄉長代為向立委爭取最大範圍納入補助之列。東昌村長魏錦添則反映道路鋪設工程兼顧水溝蓋洩水設計。吉昌村長謝美惠希望加速「北昌大排改建與擴容」方案，排解重劃區未來新增五條排水箱涵的洩水效能隱憂。
鄉長游淑貞表示，所有提案將依急迫性、安全性與重要性，按優先順序排程處理，併同函轉縣府及中央權責單位協力辦理。此次會報展現公所團隊與基層攜手面對問題、積極求解的動能。並強調，因應近日天災氣候與複合式狀況考驗作為，吉安鄉應變也需做好必要性協力機制，以民眾生命財產安全為首要防護。
