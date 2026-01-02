吉安稻香國小跳繩隊 創9年來最佳紀錄
「繩」乎其技～花蓮縣吉安鄉教育軟實力再度驚豔全國！鄉長游淑貞偕同公所團隊親赴稻香國小，為跳繩隊及空手道小將張貼紅榜、頒發獎金並加碼致贈精美禮品，肯定師生在全國競賽的卓越表現。
學子們日前遠征臺南，參加一一四年全國民俗運動匯演，一舉拿下「十一項特優、三項優等」；另有梁芳芸同學勇奪第廿五屆總統盃全國空手道錦標賽國小女子個人型第一名，為吉安鄉長期扎根多元藝能與體育教育寫下亮眼里程碑。
稻香國小跳繩隊本次派出廿一位菁英，面對全國頂尖好手毫不怯場，憑藉精湛技巧與團隊默契脫穎而出，囊括九項個人特優與二項競速團體（男女組）特優，合計十一特優、三個人優等，創下建隊九年來最佳紀錄。
總教練羅忠華指出，校隊以四年級學子為主力，自五月起啟動高強度集訓，暑假不間斷；除晨練、課後與假日團練外，更安排至宜昌國中體育館移地訓練，與學長姐團練交流切磋。為克服多數選手初登全國賽的緊張感，校方亦規劃全校性演出，累積臨場經驗，讓孩子在大舞台上穩定發揮。
「學生們以汗水編織榮耀！」羅教練感謝家長全力相挺，透過錄製居家自主練習影片，協助教練即時修正動作，確保每日練習不中斷。家長會長黃銘興也分享，這段歷程不只精進技術，更培養了孩子迎向挑戰的毅力與團隊精神。
校長陳慈芳表示，將榮耀歸功於全校團隊、家長會與吉安鄉公所的後盾支持。正因有穩定資源與鼓勵，孩子才能「跳出自信、跳出榮耀」，為學校民俗體育寫下最輝煌的一頁。
