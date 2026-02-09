吉安義警第二中隊寒冬送暖捐贈電熱毯溫暖合歡山執勤員警

1770603560025 300x244 1

【民眾網編輯方笙楠花蓮報導】冬季高山地區格外寒冷，吉安義警第二中隊擔心在合歡山執勤的員警受凍，特別自費購買6組電熱毯送新城分局，提供合歡山執勤的員警使用，為寒冬中的第一線警力送上溫暖。

吉安義警第二中隊長羅均順，偕同幹事余桂蓮、指導員陳囿霖及潘藍漪，將6組電熱毯親送至新城警分局，由分局長賴楷淳親自接待並表達誠摯感謝，賴分局長表示，感謝善心人士及義警幹部長期關懷警察同仁的執勤環境與保暖需求，讓同仁在守護轄區治安與交通安全之際，也能兼顧自身健康，為寒冬中的員警注入一股暖流。

新城分局表示，每逢冬季，合歡山區氣溫經常降至低溫甚至接近冰點，員警須長時間在戶外執行交通疏導與為民服務工作，執勤環境相當艱辛，此次善心人士體恤高山執勤辛勞，特別致贈電熱毯，讓同仁在勤務結束後能即時取暖，避免受寒，充分展現社會各界對警察工作的支持與肯定。