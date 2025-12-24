吉安設納骨牆 增4610塔位

花蓮縣吉安鄉慈雲山懷恩園區肩負北花蓮地區6個鄉鎮市火化喪葬禮儀任務，逾萬個納骨塔櫃位滿位，經鄉公所爭取中央經費挹注及自籌款項，去年11月共斥資9400萬元啟動增設23座納骨牆計畫，工程明年底完工後，將再增加4610格櫃位供鄉親安奉先人。

慈雲山懷恩園區是北花蓮地區唯一火化場，納骨塔民國73年啟用後，7000多個塔位滿位後，鄉公所雖陸續增設逾5000個塔位但仍不足。

鄉公所解決塔位問題，爭取花東基金7560萬元、自籌1840萬元，去年11月斥資9400萬元規畫增設23座納骨牆、新增4610格塔位，採中式與西式櫃體並行，同時也會優化周邊環境並設置滯洪池，提升整體動線順暢與防災韌性，工程計明年底完工。

慈雲山懷恩園區除展開增設納骨牆工程，鄉公所也啟動水汙染防治、增設火化場柴油發電機及改善無障礙友善廁所等工作，其中，水汙染防治工程已在近期完工，能降低油箱底層或管線滲漏造成地表汙染風險。

火化場柴油發電機工程為增設柴油發電機組、ATS配電箱，確保場內斷電時能穩定供電、避免設備受損，預計明年4月完工；公用廁所改善工程計畫解決原先空間狹窄、陰暗及動線受阻問題，順應性別友善趨勢，提供更舒適安心的無障礙如廁環境，預計明年1月底完工。

鄉長游淑貞表示，園區4項工程經費加總逾1億元，感謝中央、縣府與鄉里協力投入必要性的建設，鄉公所未來也會持續優化、打造更安全、便利且貼近人心的設施與服務。