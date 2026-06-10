吉安警察節前夕客語防詐宣導登場 游淑貞邀警民共下講客、共下防詐護家園

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警察節前夕，吉安分局廣場傳來陣陣歡笑聲。吉安鄉公所攜手鄉民代表會、吉安鄉農會、花蓮縣警察局吉安分局及吉安警友會，共同舉辦「吉安警察節 生活客語闖關趣－客語講平安‧警民共防詐」活動，邀請鄰近幼兒園五十餘位幼童走進警察分局，與警察叔叔、阿姨及警眷一起學客語、識詐騙（見圖），在歡樂互動中度過溫馨時光。

活動由「洄響樂坊」及仁里郵局教保服務中心幼童的精彩表演揭開序幕。現場設置客語生活化闖關遊戲，員警與孩子們攜手挑戰客語任務，小朋友在加油聲中開心投球、完成九宮格關卡，笑聲此起彼落。透過寓教於樂的方式，客語學習與防詐觀念悄悄在孩子心中萌芽，也讓警民關係更加緊密。鄉代會主席邱美雲、副主席黃金發及多位代表、村長皆到場共襄盛舉。

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身兼花蓮縣義勇消防總隊宣導義消大隊長的吉安鄉長游淑貞致詞時，特別以客語向鄉親問候，邀請大家「共下講客、共下反詐騙」。她表示，公所特別彙整網路購物、假投資、解除分期付款、假交友及假冒親友等常見詐騙手法，設計成闖關宣導內容，希望透過跨世代共學與警民互動，提升全民識詐能力，同時鼓勵員警善用客語服務鄉親，拉近彼此距離。

面對日新月異的詐騙手法，吉安分局長黃清暉提醒民眾，接獲可疑電話或訊息時，務必牢記「冷靜、查證、報警」三步驟，必要時可撥打一六五反詐騙專線求證，多一分警覺，就能少一分損失。

多年來，吉安鄉公所持續推動「客語為通行語計畫」，成果深獲肯定，一一0年至一一四年間累計獲得客家委員會600萬元獎勵金，並將接受一一四年度優等佳績公開表揚。此次活動將客語文化與防詐教育巧妙結合，不僅凝聚社區情感，也為即將到來的警察節增添一份守護家園的溫暖力量。