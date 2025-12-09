吉安鄉保全戶地區擬裝設防災廣播系統 強化防災需求

吉安鄉長游淑貞前往潛勢區保全戶現場會勘，與村長及專業人員交流意見，希望提高預警通報系統效能。(吉安鄉公所提供)

記者林中行／花蓮報導

面對大自然的無常與複合式天災的威脅，吉安鄉公所戮力建構堅實防災搶險整備機制，有效精進協勤民力強韌社區共識與知能，並完善增設防救設施設備。吉安鄉長游淑貞九日率領團隊前往吉安各村潛勢區保全戶現場會勘，並與在地村長及專業人員交流意見，聽取多方建議及專業意見後，將增設鄉境潛勢溪區域及易淹水地區防災廣播系統，希望提高預警通報系統效能，有效降低災損搶救珍貴生命。

為了讓訊息能在第一時間傳達給保全家戶，鄉長游淑貞與民政課長、村長及相關人員實地踏勘太昌、福興、南華及東昌村等土石流潛勢及易淹水潛勢地區，檢視適合架設防災廣播系統設備的地點及其要件。

吉安鄉公所表示，吉安鄉有一百四十戶保全戶及鄰近社區居民，村長們考量廣播器架設地點與部分保全戶居住山腳下相距較遠，恐影響音訊傳遞成效等疑慮，皆充分提出多方考量條件，希望周延規劃。

游淑貞表示，廣播器音波傳遞可能受風向及地形地物影響，廣播系統設備架設的地點皆列入檢討規劃，以避免發生民眾未能及時聽到緊急廣播訊息或是因為播放音訊不清楚，而錯過「黃金逃生警示廣播」憾事。

游淑貞指出，守護家園不能只憑熱情，更需藉重科學與智慧，從科學數據檢視全方位計畫並逐步優化設施設備，以及多方推動教育訓練與兵棋推演、盤點避難收容所安置，多面向宣導強化鄉親協力與自救能力，才能降低保全戶災害。

游淑貞強調，災害無情但可事先做好最完備的預防性工作，吉安鄉積極孕育守護家園的關鍵力，盼花蓮這座幸福的城市，搭建各鄉鎮攜手共護的韌性網絡。