吉安鄉保全戶擬裝防災廣播 游淑貞現勘土石流潛勢溪域 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

為因應花蓮天災多變及強化保全戶預警系統，吉安鄉公所今（9）日表示，公所為堅實防災搶險整備機制，有效精進協勤民力強韌社區共識與知能，完善增設防救設施設備。今日由吉安鄉長游淑貞帶領團隊前往各村潛勢區保全戶現場會勘，實地踏勘太昌、福興、南華及東昌村等土石流潛勢及易淹水潛勢地區並與在地村長及專業人員交流意見。

游淑貞表示，聽取多方建議及專業意見後，將於近期增設鄉境潛勢溪區域及易淹水地區防災廣播系統設備，希望提高預警通報系統效能，有效降低災損搶救珍貴生命為先。

吉安鄉公所指出，為了讓訊息能在第一時間傳達給保全家戶，游淑貞與民政課長、村長及相關人員實地踏勘太昌、福興、南華及東昌村等土石流潛勢及易淹水潛勢地區，檢視適合架設防災廣播系統設備的地點及其要件。

游淑貞指出，因攸關吉安鄉140戶保全戶及鄰近社區居民的安危，村長們考量廣播器架設地點與部分保全戶居住山腳下邊遠地區相距較遠，恐影響音訊傳遞成效等疑慮，皆充分提出多方考量條件、周延規劃。

游淑貞也提醒音波傳遞可能受風向及地形地物影響，廣播系統設備架設的地點皆列入檢討規劃，以避免發生民眾未能及時聽到緊急廣播訊息、或是因為播放音訊不清楚，而錯過「黃金逃生警示廣播」憾事。

「守護家園不能只憑熱情，更需要科學與智慧。」游淑貞強調，她重視對生命的守護保障，帶領團隊貫徹全民防災建置工程，多年持續深耕防災整備，盤點避難收容所安置、以及多面向宣導強化鄉親協力與自救能力，災害無情，但應先做好最完備的預防性工作。

照片來源：吉安鄉公所

