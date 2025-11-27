吉安鄉內活動中心全面改善優化 鄉長游淑貞偕代表會現勘仁和站升級

吉安鄉乃是全國譽為最適性宜居、退休安養的鄉城之一，更是近年來社區發展推行輔導名列前茅的標竿公所，鄉長游淑貞針對活動中心優化改善，提出耐震補強、無障礙設施、安全優化的逐步改善政策，在中央、花蓮縣政府和代表會預算的支持下，陸續完成各村活動中心興建及設施設備完備。

會勘由吉安鄉公所會同代表會、在地村長及社區發展協會，前往「仁和活動中心防水工程暨二樓廁所改善工程」，總經費249萬6千元，其中花蓮縣府補助200萬元、公所自籌49萬6千元。工程自114年8月開工，即將於11月底完工，促使「仁和活動中心」成為更完善的社區村民活動據點，提升廣度使用的公共空間，兼顧舒適性與安全性。

鄉長游淑貞、主秘周澤生、社會課長何書詠、鄉代會副主席黃金發、代表高德安、詹益萬、楊靖妍與仁和村長陳淑美、仁和社區發展協會理事長陳亞本等人，到現場關心並逐區檢視工程進度和施工品質（見圖）。監造單位說明，工程內容包含約380平方公尺屋頂防水施作、64平方公尺牆面汰換與修整，並全面更新二樓男女廁所設備。施工過程中發現既有老舊排水管異常阻塞，立即改增新排水系統全面解決問題，針對代表會意見、鄉親實際使用性問題、公所要求提升視覺明亮度，皆逐一改善建設完成，符合公務機關與民生建議的管用合一原則。

仁和社區發展協會理事長陳亞本指出，活動中心過去因老舊與耐震係數不足，長期無法通過收容空間審查。直至去年公所協助完成耐震補強，並達耐震8.3強韌度標準後，正式取得災害收容所資格。如今活動中心具備收容、研習、聚會、健康站等多元功能，感謝游淑貞鄉長與代表會全力關注，讓社區長久以來的困難一項項被解決，使仁和活動中心真正朝向最安全、最完善與多功能示範站邁進。

仁和活動中心是社區重要的長照據點與世代共融空間，安排長者體能課程、多元研習、親子爬爬樂等活動已在此生根茁壯。去年獲縣府補助107萬元、公所自籌52萬元完成耐震補強；以及在內政部補助92萬元、公所自籌7千餘元的經費配合下設置一樓無障礙廁所，今年再進一步強化二樓防水與廁所設施，讓活動中心成為更安全、更便利與多元友善的環境，但亦呼籲鄉親們發揮公德心，共同維護得來不易的公物設備。