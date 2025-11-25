吉安鄉公所推動環境綠美化 即起受理鄉親苗木申請

吉安鄉多年來積極推動永續理念，繼「鬱金香公園果樹認養計畫」深受好評後，持續推動環境優化與綠美化行動。為配合花蓮縣政府辦理東部地區造林季節及苗木培育作業，自即日起至一一五年一月三十一日止，開放受理「吉安鄉環境綠美化苗木申請」。鄉長游淑貞邀請各機關學校、社區團體及鄉親朋友踴躍參與，一起植樹護環境，營造更美好的生活空間（見圖）。

鄉長游淑貞表示，綠化不僅能美化社區景觀，也能改善生活品質、維護生態平衡，是讓生活環境更舒適的重要關鍵，像是鬱金香公園果園區、快樂農場，以及與友好城市「桃園市大園區」共同種植桃花樹，不僅活化了閒置空間，也見證城鄉友誼的延續。她開心的分享：「植樹是一件充滿希望的事，每一棵小樹都代表一份對土地的愛與承諾。」期盼透過這項苗木申請計畫，讓更多人走進自然、愛護環境，共同打造更綠意的吉安。

公所農業課說明，本次申請對象包含：花蓮縣縣民（每人以20株為限），申請時需檢附土地所有權狀影本及身分證影本（須與土地所有權人相符），並附上簡要的植栽平面配置圖；至於縣內各機關學校及社區團體（不含個人或營利事業單位），每案核配以100株為限，需檢附公函或登記證明文件影本。為協助民眾栽植照護，縣府每年五月至九月將安排訪視與輔導，提供植栽與病蟲害防治建議，讓每棵小樹都能健康成長。

有意申請的鄉親可依「花蓮縣政府環境綠美化苗木核撥作業程序」及育苗情況提出申請。相關表件可於吉安鄉公所官網「公告訊息」或花蓮縣政府農業處「農村景觀科」網站下載。申請窗口除吉安鄉公所外，也包含全縣各鄉鎮市公所，服務時間為週一至週五上班時段。鄉親若有疑問，可撥打公所農業課專線（03-8523126分機138陳小姐）洽詢，將有專人親切協助。

游淑貞鄉長自上任以來，與吉安鄉公所團隊持續以「環境永續」為施政核心，從垃圾減量、推廣資源回收、定時定點收運，到鼓勵減塑生活與社區綠化，在在讓吉安成為乾淨、宜居且友善的鄉城。她也定期在假日與志工一同參與社區清潔或淨灘行動，用實際行動守護花蓮的山海之美，也為永續環境盡一份心力，全力打造「幸福、永續、花蓮更美好」的生活環境。