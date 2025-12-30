吉安鄉吉昌村成立環保志工隊 齊心共築新村新氣象

花蓮縣吉安鄉乃全國知名適性宜居鄉鎮，因居住人口逐年急速上升，在鄉長游淑貞規劃下順利完成增村作業，順利誕生吉安鄉第十九村「吉昌村」。行政區域嶄新擴增居住新界線，也增長了鄰里間的情誼。

透過代理村長謝美惠的號召，首辦全村性「永續生活日＋擴大掃街行動」，村民扶老攜幼總動員，大家手持掃具走入巷弄與公園，總計清理出近50大袋的垃圾，不但為社區除舊佈新，更在迎接新年的前夕，共譜吉昌新村的溫馨篇章（見圖）。

隨著鄰長們熱情宣導，村民住戶們紛紛走出家門，無論是動作俐落的長輩，或是在父母帶領下拿著小畚箕有模有樣幫忙的小朋友及青年新住民，大家分工有序，灑掃樹葉、撿拾垃圾、分類搬運，彼此協力完成任務。原平日忙碌少有交集的鄰居，藉由這次機會重新「對上話」，問候聲與開懷笑語在街道間起落，讓清掃工作少了勞累，多了溫情交流的暖意。鄉長游淑貞感動地說，新村首次舉辦全村性的環境行動便能獲得如此熱烈迴響，歸功於各鄰長的基層動員及鄉親們對吉昌村的愛，大家攜手見證了「吉昌之美」。

過程中，不乏親子攜手清潔的身影，例如第14鄰長蔡新波更號召了16位家族成員參與，遠在北部工作的兒子、好友，以及住在花蓮的女兒和女婿、孫子孫女們全員出動，成為這次環保潔淨家園行動中最大掃街團隊，讓社區掃街也成為家庭共學的美好時光。

鄉長游淑貞特別向辛勞的鄰長與居民表達最深謝意，因這場「潔淨行動」的圓滿成功，讓社區門面煥然一新。另外，劉靜文和高德安代表全程參與並陪同至活動尾聲，大家回首檢視潔淨家園的成果，每張汗流浹背的臉龐都掛著燦爛的笑容。不少居民是自發性地分享參與，主動獻出對這份環境的行動力，將「住民自主整頓」內化為日常生活的一部分，也成為推動吉昌村後續進步的力量，吉昌村環保志工隊儼然成軍，展現了「地方共好」的典範。