吉安鄉圖閱讀推廣 歲末創意聖誕暖人心

聖誕佳節前夕，吉安鄉立圖書館昨（廿）日上午舉辦「聖誕有『禮』，歡樂有『你』」閱讀推廣活動，透過繪本共讀、創意DIY及聖誕樹裝飾等豐富內容，為親子家庭打造一場充滿童趣與書香的節慶饗宴。「鄉長阿姨」游淑貞親陪伴家長與孩子們在歡樂氛圍中感受閱讀的美好，讓書香的種子在節慶氛圍裡悄悄萌芽。

活動特別邀請專業導讀老師謝姍珊，帶領三十餘位大小朋友走進聖誕節主題繪本世界。孩子們在文字與圖畫間探索「愛與分享」的節日精神，現場笑聲不斷、互動熱絡。隨後溫馨進行DIY手作，親情大手牽小手，攜手貼畫創作專屬創意聖誕飾品，將節日的儀式感親手收藏進美好回憶中。

活動中，游淑貞鄉長親自頒贈感謝狀，感謝導讀老師們長期用心陪伴孩子徜徉繪本世界；同時，向熱情參與演出的稻香國小排笛隊表達謝意。排笛隊演奏〈隱形的翅膀〉等輕快曲目，為活動注入音樂元素，讓閱讀不僅停留在文字，更成為一場結合聽覺、視覺與情感的五感書香體驗。

最令人期待的各組分享聖誕故事聯合創作、親子「愛的抱抱」互動遊戲及聖誕禮物時光，將活動氣氛推向高潮，鄉立圖書館精心準備驚喜小禮，為每一位參與者送上滿滿祝福。游鄉長在孩子們環繞中，親切傾聽每個小小的聖誕願望，孩子們也踴躍分享對聖誕老公公繪本故事的感想，眼神中閃耀著純真的期待與喜悅。她也感性表示，圖書館不只是知識的寶庫，更是社區情感流動的港灣；在聖誕節前夕，透過這場結合感官與心靈的閱讀活動，讓孩子感受到被愛包圍的溫暖，也讓書香成為家庭中最珍貴的禮物。

游淑貞鄉長耕耘教育三十餘年，不但在任期內持續推動「全齡閱讀」與親子共讀理念，更透過多元創新活動，讓閱讀不再只是學習任務，而是融入生活的日常風景。吉安鄉立圖書館每週針對五歲以上學子及社區民眾規劃多元閱讀體驗，營造充滿歡笑與溫度的幸福場域，期盼能吸引更多家庭親子走進圖書館，讓「愛閱讀」成為無分境域的豐實人生。