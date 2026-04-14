白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
吉安鄉堆積近3千噸垃圾？ 花蓮縣環保局回應了
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導
針對媒體報導吉安鄉光華村垃圾掩埋場「堆積近3000噸垃圾」，花蓮縣政府今（14）日表示，吉安鄉掩埋場裸露垃圾已於114年12月31日完成焚化處理，暫置量已減至200噸以內，惟因115年2月17日至3月29日台泥歲修，以及3月2日至4月12日外縣市焚化爐歲修，致垃圾轉運作業階段性暫停，造成垃圾暫置情形。花蓮環保局指出，目前自3月30日已恢復轉運至台泥協處設施辦理垃圾處理，待焚化爐零件更新後將優先加速垃圾去化作業。
花蓮縣政府指出，垃圾處理是民生基本工作，縣府積極處理，也已同步要求各鄉鎮市加強掩埋場防災管理及二次污染防制作業。花蓮縣因長期缺乏焚化設施，一般廢棄物處理仍須仰賴外縣市協助，縣府近年也持續推動多元去化機制(含密閉轉運站規劃)與源頭減量宣導，協助各鄉鎮市降低垃圾堆置壓力。
再者，依《廢棄物清理法》第5條規定，一般廢棄物清除、處理由鄉鎮市公所執行，環保局則負責整體處理政策規劃、協調及跨區去化調度，縣府將持續與外縣市及台泥密切合作，共同穩定垃圾處理量能。
花蓮環保局指出，接獲轉運暫停通知後，即同步通知各鄉鎮市公所配合辦理垃圾暫置調度作業，並要求加強分區堆置、防災管理、環境清潔、消毒及除臭等措施，以避免衍生2次污染及火災風險。目前自3月30日起，已恢復轉運至台泥協處設施辦理垃圾處理，後續俟外縣市焚化爐零件更換完成並恢復正常運作後，將優先加速垃圾轉運與去化作業。
花蓮環保局提及，目前現場已由吉安鄉清潔隊持續辦理加強消毒、除臭、全天候巡查及監視設備監控等措施，並規劃爭取經費增設溫度感測與警報設備，提升預警能力及應變效率。環保局也呼籲民眾務必落實垃圾分類，尤其電池、瓦斯罐、噴霧罐等高風險回收物，應妥善分類後交由清潔隊或回收車處理，以降低火災風險，維護公共安全。
花蓮環保局強調，後續將持續加速裸露垃圾整理整頓及去化作業，並已爭取中央補助辦理各鄉鎮市掩埋場推平、覆土及整體改善工程，朝「減量優先、資源循環、風險可控、零廢棄」目標穩健推進，強化花蓮垃圾處理體系安全、透明與韌性。
照片來源：花蓮縣政府
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
華信擬停飛花蓮2航線 魏嘉賢：開闢對與那國島、石垣島等短程國際航線
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
金流鐵證！陳佩琪匯兒子244萬買股票 律師：小草成柯文哲家族買股的穩賠股東
[Newtalk新聞] 前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉京華城等弊案，一審遭判17年，判決書揭露，柯文哲將個人肖像權全權授權給實際由他本人掌控的木可公司，侵占政治獻金1500萬，並從木可帳戶匯450萬元到柯文哲的銀行帳戶，妻子陳佩琪轉匯給兒子柯傅堯244萬元，用來買股票、基金。對此，律師黃帝穎今（13）日指出，柯文哲金流鐵證如山！小草捐款被當柯文哲家族投資的穩賠股東。 判決書指出，柯文哲2022年11月1日先將個人肖像權全權授權給實際由他本人掌控的木可公司，競選總部分4次從柯文哲政治獻金專戶匯款共1500萬元至木可公司帳戶，再輾轉將錢匯至柯文哲個人帳戶，陳佩琪收到前2筆共計250萬元款項後，用柯文哲第一銀行帳戶轉匯244萬元至兒子柯傅堯的元大銀行帳戶，用以購買基金、股票使用，顯示柯文哲將政治獻金款侵占私用之不法意圖。 對此，黃帝穎發文提及，北院判決書附表載明，柯文哲假藉肖像權名目侵占政治獻金的「金流」，柯文哲一面在選前對小草高喊「義無反顧拼一次」的募款，卻同時間透過「肖像權」陸續轉出多筆政治獻金達1500萬元。 最扯的是，其中一筆250萬元匯入柯文哲第一銀行帳戶後，244萬元轉匯柯文哲
花蓮吉安垃圾山再現危機 張峻籲縣府正視「焚化爐與垃圾去化」問題
花蓮吉安鄉垃圾掩埋場再傳垃圾堆積近3000噸，引發光華村居民高度不安，擔憂臭味擾民與火警風險重演。花蓮縣議長張峻接獲陳情後，指派機要秘書林裕彥陪同縣議員林源富前往會勘。地方除反映垃圾日積月累、回收分選場量能不足外，也提出光華村多條巷道路面破損多年未修問題，呼籲縣府與鄉公所儘速改善，並正視焚化爐興建需求。
蕭美琴昔日花蓮「超暖1舉」被挖出！台語歌后親揭「親身經歷」網看哭
娛樂中心／綜合報導金曲台語歌后李竺芯以《Suí 水》橫掃金曲，拿下最佳台語女歌手獎、最佳台語專輯獎、年度專輯大獎，更以獨特舞台演出風格，在社群人氣大暴漲，近日受邀回花蓮演出的他，提及過往與副總統蕭美琴的一段巧妙緣分，他曾在多年前捐出陪伴自己創作多年的自動伴奏電子琴，當時就決定委請蕭美琴當時在花蓮的立委服務處協助，沒想到團隊「花了幾個月的時間深入了解」，才決定要將電子琴配對到某部論的課後輔導社團，讓他印象十分深刻，更笑稱這一連串專業過程「算不算也是一種，痟美琴呢？」。
花蓮春季集團結婚5/24登場 55對新人共譜山海幸福樂章
由花蓮縣政府主辦的「115年花蓮縣春季集團結婚」，將於5月24日至25日在理想大地渡假飯店浪漫登場。今年活動以「小石花開．幸福啟程」為主題，象徵愛情如石花般在歲月中堅韌綻放，也期許新人如同花蓮城市意象
把握好天氣！今全台晴到多雲熱飆36度 明起2波鋒面殺到北部降溫轉雨
今日（4/14）全台各地仍為晴到多雲的好天氣，午後山區有零星短暫陣雨，南部近山區高溫可達36度以上，氣象署一早也針對台南市、高雄市及屏東縣發布高溫資訊。明日（4/15）起有微弱鋒面掠過，北台灣氣溫略降，且有局部短暫降雨機率，預計到下週三（4/22）雲量才會減少。
新竹司機遭醉漢打傷開往派出所 醉漢再揮拳打所長判刑2月
新竹市段男酒後搭車回家途中打傷司機，司機憤而開車到南門派出所報案，沒想到段男又揮拳攻擊所長，新竹地院依妨害公務罪將段男判刑2月。法官調查，去年10月16日晚間10點多，段男在新竹市酒吧飲酒後，搭乘陳男車子返家，途中因細故自後座攻擊陳男，陳男於是開車到新竹市警局第三分局南門派出所報案求助。
鄭麗文拋兩岸和平框架 邱垂正批：用和平包裝統一
國民黨主席鄭麗文日前與中共總書記習近平會面，她聲稱堅持九二共識、反對台獨，甚至喊出「台灣海峽內海化」和「兩岸和平框架」。陸委會主委邱垂正今日接受廣播節目訪問痛批，鄭麗文所說的和平框架，實際是「統一框架」，用和平來包裝統一。鄭甘願淪為中共統戰幫手，幫中共擦脂抹粉，令人遺憾。
孔雀大街上趴趴走 北投警民抱緊處理
圖說：臺北市北投分局永明派出所警員黃國禎。 【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市北投分局於115年4月12日中午 […]
陸釋10大利多 趙少康舉普發現金前例喊話：歡迎民進黨收割
國民黨主席鄭麗文12日結束訪陸行程，此行不僅達成了與習近平會晤的里程碑，更帶回陸方釋出的10項對台利多。前中廣董事長趙少康指出，兩岸直航正常化、農漁產品銷售通路擴大、以及恢復上海、福建旅客來台自由行這3項直接影響民生與經濟，並舉普發現金一萬元為例，喊話「歡迎民進黨出來收割」。
辛樂克成「35年最強4月颱」 直逼巔峰戰風王！雲圖超震撼
【江宜潔／綜合報導】今年第4號颱風「辛樂克」（SINLAKU）昨（12）日已升級強颱、且還會持續增強，就連美國都預估其將罕見上看五級颶風，所幸路徑在掠過關島後將於日本南方海域迴轉、距離台灣遙遠，否則影響恐不堪設想；專家指出，「辛樂克」核心相當紮實、已達巔峰，不僅是35年以來最強四月颱、甚至還有機會榮登今年風王。
宜蘭綠博「醫事人員週」免費入園
為感謝長期守護民眾健康的醫事人員之辛勞付出，宜蘭縣政府特別於二○二六宜蘭綠色博覽會期間推出「醫事人員週」，邀請宜蘭縣各類醫事人員走入園區，放鬆身心。宜蘭縣政府誠摯邀請所有醫事人員踴躍參與，一同走進二○二六宜蘭綠色博覽會，感受自然環境帶來的療癒力量，享受專屬於醫事人員的暖心禮遇。「醫事人員週」活動時間為一一五年四月十三日星期一至四月十九日星期日，每日上午九時至下午五時開放。宜蘭縣縣醫事人員本人於購票口出示執業執照，經查驗確認資格後，即可免費入園。宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，醫事人員長期站在第一線，無論是在醫療照護或公共衛生領域，皆長期投入、默默付出，是守護民眾健康的重要力量。透過此次活動，除表達對醫事人員的感謝與肯定外，也提供舒緩壓力的休憩機會，讓醫事人員在繁忙工作之餘，調整 ...
羅志祥驚傳「在家中猝死」？消息瘋傳逾450萬次 網怒轟：為流量離譜造謠
羅志祥出道近30年，憑藉精湛舞技在華語樂壇獨佔一席之地，2006年推出代表作《精舞門》後，更被封為「亞洲舞王」，不僅連續多年稱霸唱片銷售榜，也曾在熱門節目《這就是街舞》中擔任導師，唱跳實力備受肯定。然而，近日網路上卻突然出現關於他的死訊，令粉絲相當著急。
鄭習會後拋「十大禮包」惠台？ 綠委轟：爛果籃「吃了會拉肚子」
[Newtalk新聞] 「鄭習會」落幕後，中國釋出多項所謂「惠台政策」，引發各界關注。對於部分觀光產業、遊覽車業者期待兩岸交流、陸客來台的聲音，民進黨團書記長范雲、副幹事長陳培瑜今（14）日接受媒體聯訪時表示，相關政策本質上仍帶有高度政治操作，應審慎看待。 范雲指出，民進黨團昨日已逐一拆解所謂「十大禮包」，她形容這些措施「是一個不斷被回收的水果籃」，且過去經驗顯示，「裡面許多水果吃下去是會拉肚子」，對台灣農業、漁業及食品產業的長期健康發展反而有害。 她表示，農業部近年已積極推動市場多元化，包括漁業在內，逐步拓展國際市場，不再依賴中共「善意」。范雲強調，相關政策本質出於政治考量，「最後也會在政治理由下隨時終止」。 針對陸客來台議題，范雲指出，過去自由行曾因政治因素遭中斷，顯示相關交流並不穩定。她表示，陸委會態度是不排斥交流，但應透過既有機制進行，例如「小兩會」等正常制度協商，「政黨不應該取代國家，更不應該把它政治化」。 陳培瑜則以花蓮觀光為例說明，她直言，過去花蓮確實有大量中國觀光客，但目前狀況就像「有人一直說要來你家作客，卻從來不打電話、不敲門」，反而在自己家裡指責台灣不開放。 她表示
台東 選舉起手式 看板戰各出奇招
每逢選戰前夕，街頭巷尾林立競選看板，儘管網路空戰當道，但實體看板戰仍是陸戰起手式，更是選民認識參選人的第一場「面試」。在政治版圖藍大於綠的台東縣，從形象照服裝、姿勢到表情管理，乃至整體版面風格，背後都是精密計算的選戰布局。
林濁水點名4機關喊「真是悲哀」：疊床架屋效率反受傷害
運動部於去年今9月9日掛牌成立，首任部長由2屆奧運金牌得主李洋擔任。前立委林濁水認為，世界上設體育部的國家少到屈指可數，並質疑重視體育、海洋、考試院、監察院，就要為此廣設大衙門封官分爵？「國家、政府能力有因此增加？相反，疊床架屋結果運作效率反而大受傷害」。
護航業者收賄又詐領助理費 陳歐珀一審重判16年、妻判4.5年
檢方調查，陳歐珀2016年1月起，聘任洪文宗、民進黨前副秘書長許仁圖為國會辦公室特別顧問，卻是由聯興國際物流公司時任董事長洪英正待付每月5萬元薪資，到2023年7月共支付413萬5922元。檢方發現，在洪英正變相包括賄賂期間，陳歐珀則「投桃報李」，藉立委職權推動與洪和聯興...
「普丁幫幫我」 中國工人在俄遠東地區示威抗議遭欠薪
[Newtalk新聞] 200餘名中國工人前（12）日在俄羅斯遠東哈巴羅夫斯克邊疆區（Khabarovsk）的共青城（Komsomolsk-na-Amure ）示威遊行，抗議雇主拖欠工資，要求俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）和俄羅斯石油公司執行長謝欽（Igor Sechin）支付拖欠工資並提供協助。 《莫斯科時報》（The Moscow Times）稍早報導，這群中國工人是中國荷花實業集團旗下子公司荷花石油（Petro-Hehua）聘僱，在俄羅斯石油公司（Rosneft）位於哈巴羅夫斯克地區煉油廠的燃料生產裝置建設工地工作。 哈巴羅夫斯克邊疆區政府隨即發表聲明，表示俄羅斯石油公司子公司共青城煉油廠和市長辦公室已與抗議工人取得聯繫，並承諾提供援助。聲明指出，共青城煉油廠已全額支付海花石油的款項，不存在拖欠員工薪資的情況。 地區檢察官週日表示，他們正在調查有關拖欠工資的報道，並承諾如果指控屬實，將採取「應對措施」。 一位地區高級官員聲稱，中國工人要求恢復俄羅斯石油公司與荷花石油公司的合約。根據報道，該合約因「品質差和工期延誤」而被終止。 哈巴羅夫斯克邊疆區內政和資訊政策部長德
穩定美伊戰爭造成的物價波動 主計長：經費缺口約1300億元
美伊戰爭打打停停造成全球物價、能源波動，立法院財政委員會昨天（13日）邀經濟部、主計處、國發會等單位針對中東戰事影響進行報告並接受質詢。對於維持物穩定的補貼、賦稅減免等
從車窗到咖啡香 開啟宜蘭質感小旅行
圖：主辦單位提供。 【記者張嘉誠／綜合報導】 為響應首屆「世界公共運輸日」，宜蘭縣政府推出115年4月17日至 […]
新／詐欺通緝犯逢甲高調逛街露蹤 警看直播當眾逮人
新／詐欺通緝犯逢甲高調逛街露蹤 警看直播當眾逮人