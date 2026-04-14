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吉安鄉堆積近3千噸垃圾？ 花蓮縣環保局回應了 155

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

針對媒體報導吉安鄉光華村垃圾掩埋場「堆積近3000噸垃圾」，花蓮縣政府今（14）日表示，吉安鄉掩埋場裸露垃圾已於114年12月31日完成焚化處理，暫置量已減至200噸以內，惟因115年2月17日至3月29日台泥歲修，以及3月2日至4月12日外縣市焚化爐歲修，致垃圾轉運作業階段性暫停，造成垃圾暫置情形。花蓮環保局指出，目前自3月30日已恢復轉運至台泥協處設施辦理垃圾處理，待焚化爐零件更新後將優先加速垃圾去化作業。

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花蓮縣政府指出，垃圾處理是民生基本工作，縣府積極處理，也已同步要求各鄉鎮市加強掩埋場防災管理及二次污染防制作業。花蓮縣因長期缺乏焚化設施，一般廢棄物處理仍須仰賴外縣市協助，縣府近年也持續推動多元去化機制(含密閉轉運站規劃)與源頭減量宣導，協助各鄉鎮市降低垃圾堆置壓力。

再者，依《廢棄物清理法》第5條規定，一般廢棄物清除、處理由鄉鎮市公所執行，環保局則負責整體處理政策規劃、協調及跨區去化調度，縣府將持續與外縣市及台泥密切合作，共同穩定垃圾處理量能。

花蓮環保局指出，接獲轉運暫停通知後，即同步通知各鄉鎮市公所配合辦理垃圾暫置調度作業，並要求加強分區堆置、防災管理、環境清潔、消毒及除臭等措施，以避免衍生2次污染及火災風險。目前自3月30日起，已恢復轉運至台泥協處設施辦理垃圾處理，後續俟外縣市焚化爐零件更換完成並恢復正常運作後，將優先加速垃圾轉運與去化作業。

花蓮環保局提及，目前現場已由吉安鄉清潔隊持續辦理加強消毒、除臭、全天候巡查及監視設備監控等措施，並規劃爭取經費增設溫度感測與警報設備，提升預警能力及應變效率。環保局也呼籲民眾務必落實垃圾分類，尤其電池、瓦斯罐、噴霧罐等高風險回收物，應妥善分類後交由清潔隊或回收車處理，以降低火災風險，維護公共安全。

花蓮環保局強調，後續將持續加速裸露垃圾整理整頓及去化作業，並已爭取中央補助辦理各鄉鎮市掩埋場推平、覆土及整體改善工程，朝「減量優先、資源循環、風險可控、零廢棄」目標穩健推進，強化花蓮垃圾處理體系安全、透明與韌性。

照片來源：花蓮縣政府

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