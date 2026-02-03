吉安鄉媒合弱勢童添新衣 小男孩：也要幫妹妹買衣服

游淑貞（左）陪伴孩子挑選過年新衣。（圖：梁國榮攝）

農曆新年將至，為讓弱勢家庭孩童也能感受年節溫暖，吉安鄉公所於今（3）日，在連鎖服飾店舉辦「愛．衣起」暖心GO公益關懷活動。活動由吉安鄉長游淑貞親自促成，媒合NET服飾及花蓮麥當勞等愛心企業共同響應，邀請來自「花蓮畢士大教養院」、「善牧中心」及「基督教芥菜種會少年之家」共20位孩童參與。男孩小Ｑ還貼心的說，要幫妹妹買幾件新衣服。

孩子們在活動中，藉由「安順長照社團法人」慷慨捐贈的總計六萬元購衣金（每人3,000元），於NET門市開心挑選自己喜愛的新衣，為即將到來的農曆新年添購行頭，NET則提供七折優惠價。選購結束，一行人再前往麥當勞享受溫馨歡樂的餐敘，讓孩子們在寒流來襲的歲末年終，親身感受到來自社會各界的滿滿暖意、善意與暖心陪伴。

小Ｑ突然說要到女童裝，幫妹妹挑衣服。（圖：梁國榮攝）

游淑貞表示，感謝NET、麥當勞及安順長照社團法人的公益參與，讓公所有機會扮演愛的橋樑。她希望透過讓孩子們自己挑選喜歡的衣服、共享美味餐點這樣簡單直接的方式，不僅滿足物質上的需求，更能傳遞『你值得被關愛』的訊息，陪伴他們喜迎新年。男童小Ｑ在游淑貞陪伴挑衣服時，突然說想去女童裝區看看。一問之下才知道，他想用部分額度為妹妹也買幾件新衣，這份為家人著想的心意，讓在場所有人都非常感動。

陪同社工也會為孩子挑選衣服的尺寸協助把關。（圖：梁國榮攝）

善牧中心執行長朱玉貴感動的說，謝謝吉安鄉公所與所有愛心企業的細心安排，對這些孩子來說，能自己決定穿上什麼樣的新衣，是一份非常特別且珍貴的禮物。這份實質的幫助與溫暖的互動，將成為他們心中美好的記憶，讓社會的善意真正走進他們的心裡。

孩子們也到麥當勞，接受楊政道（右二）董事長的招待。（圖：吉安鄉公所提供）

孩子們在NET門市開心完成採購後，活動接續至麥當勞進行溫馨點心時光。花蓮麥當勞楊政道董事長也親自出面接待，並為每個孩子準備一份暖心套餐，讓孩子在寒流來襲的午後，身心都獲得滿滿的溫暖與滿足。

吉安鄉公所期盼，此次「愛．衣起」活動能拋磚引玉，喚起更多社會大眾對弱勢兒少的關懷，匯聚更多正向能量，攜手共創溫暖祥和的社會。（梁國榮報導）