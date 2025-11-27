吉安鄉完成露天裸露垃圾去化 花蓮市預計115年完成

▲吉安鄉今(114)年已全面完成露天裸露垃圾去化，花蓮市部分則預計於115年底前完成；另各公所業管的資源回收相關事項，縣府也將持續提供協助。

【互傳媒／記者 高哲偉／花蓮 報導】有關花蓮縣議會定期會今(27)日議員質詢「花蓮市、吉安鄉公所垃圾去化」議題，花蓮縣環保局長饒慶龍於議場答詢表示，吉安鄉今(114)年已全面完成露天裸露垃圾去化，花蓮市部分則預計於115年底前完成；另各公所業管的資源回收相關事項，縣府也將持續提供協助。

花蓮縣政府明指出，吉安鄉部分，縣府環保局今年已清除裸露垃圾達3,857餘噸，目前大致完成，僅剩少部分混雜土砂須待後續篩分處理。至於吉安鄉公所業管的資源回收物，其中已燃燒部分承諾協助處理，其餘亦將協助公所加速辦理發包作業。

花蓮縣政府進一步說明，花蓮市方面，目前堆置裸露垃圾約4萬5,584餘噸，縣府規劃於115年底前完成全面去化。受委託處理生活垃圾之台泥DAKA再生資源利用中心，經評估每日處理量可由200噸提升至250噸，將全力加速花蓮市裸露垃圾去化進度。

花蓮縣政府強調，垃圾清運與資源回收是地方重要的民生議題，環保局將持續協助各鄉鎮市公所，改善環境品質、提升鄉親生活環境。