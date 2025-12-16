吉安鄉幼兒園奪全國客語戲劇季軍 鄉長游淑貞厚植多元文化教育開花結果

吉安鄉立幼兒園榮獲114年全國中小學客家藝文競賽客語戲劇類東區決賽特優，並代表花蓮縣遠赴高雄參加全國總決賽，以《客家豬仔快樂屋》為題目的精彩生動表演勇奪「全國第三名」。

鄉長游淑貞表示，這份榮耀屬於全體師生及家長，也讓全國看見吉安鄉深厚的客家文化底蘊。吉安鄉幼為此籌備多時，游鄉長非常重視客家文化推廣，並親自到場指導彩排與劇本演練，賽前溫馨鼓勵學童發揮平日練習成果（見圖）。比賽當日，學童身穿活潑可愛的動物造型服裝，以清脆童音演繹生動活潑的客語劇本，嫻熟的演出與自然流利的客語對話，獲評審一致好評。

幼兒園指出，本次演出《客家豬仔快樂屋》取材自家喻戶曉的《三隻小豬》孩子們對這個故事很有興趣，也容易理解其中的情節。老師們將故事改編為客語版本並融入客家文化元素，讓孩子在說故事與表演過程中，自然而然使用客語、展現自信與創意。同時，也希望透過劇情傳達正向的生活態度，讓孩子明白「不要好吃懶做」，要像勤勞的小豬仔一樣，用心面對每一件事，相信「勤能補拙」，當遇到危險或困難時，要懂得運用智慧保護自己；而別人有困難時，也能主動伸出援手、適時幫助他人。

游淑貞鄉長表示，幼兒時期是語言學習黃金階段，透過戲劇比賽，不僅讓孩子勇敢說客語，也累積上台表演經驗、培養自信，讓客語真正走進生活。看到寶貝們在全國賽獲得第三名，不僅替花蓮、吉安爭光，更印證地方扎根客家教育的成果。「孩子們自信地用客語說故事，就是最動人的畫面！」鄉公所將持續戮力推展客家族群文化傳承，讓客語在吉安永續傳承。

吉安鄉公所致力推廣客語文化深耕教育，積極培育幼兒參與客語幼幼闖關認證，長期開辦客語研習班、多元活動等；並於去年榮獲客委會「推動客語為通行語績優單位」公所組「特優」佳績，游鄉長亦親自領軍報考客語能力初級認證，並結合學校、社區、社團及民間力量，實踐客語普及化並帶動客家文化整體發展。