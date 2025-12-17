吉安鄉幼兒園奪全國客語戲劇季軍

吉安鄉立幼兒園以《客家豬仔快樂屋》為題目的精彩生動表演勇奪「全國第三名」。(吉安分局提供)

記者林中行／花蓮報導

吉安鄉立幼兒園榮獲一一四年全國中小學客家藝文競賽客語戲劇類東區決賽特優，並代表花蓮縣遠赴高雄參加全國總決賽，以《客家豬仔快樂屋》為題目的精彩生動表演勇奪「全國第三名」。

鄉長游淑貞表示，這份榮耀屬於全體師生及家長，也讓全國看見吉安鄉深厚的客家文化底蘊，鄉公所將持續戮力推展客家族群文化傳承，讓客語在吉安永續傳承。

吉安鄉立幼兒園表示，幼兒園的小朋友比賽當日，身穿活潑可愛的動物造型服裝，以清脆童音演繹生動活潑的客語劇本，嫻熟的演出與自然流利的客語對話，獲評審一致好評。

幼兒園指出，此次演出《客家豬仔快樂屋》取材自家喻戶曉的《三隻小豬》孩子們對這個故事很有興趣，也容易理解其中的情節。老師們將故事改編為客語版本並融入客家文化元素，讓孩子在說故事與表演過程中，自然而然使用客語、展現自信與創意。

幼兒園強調，希望透過劇情傳達正向的生活態度，讓孩子明白「不要好吃懶做」，要像勤勞的小豬仔一樣，用心面對每一件事，相信「勤能補拙」，當遇到危險或困難時，要懂得運用智慧保護自己；而別人有困難時，也能主動伸出援手、適時幫助他人。

游淑貞鄉長表示，幼兒時期是語言學習黃金階段，透過戲劇比賽，不僅讓孩子勇敢說客語，也累積上台表演經驗、培養自信，讓客語真正走進生活，讓客語在吉安永續傳承。