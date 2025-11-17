吉安鄉幼獲客語戲劇東區賽特優

吉安鄉立幼兒園日前趕赴宜蘭冬山國小，參加客家委員會舉辦的「一一四年全國中小學藝文競賽東區初賽－幼兒園組客語戲劇類」競賽，以活潑自然的舞台表現與純真可愛的客語演繹獲評審肯定，勇奪宜花東三縣「東區特優」佳績！成功晉級全國總決賽。

吉安鄉長游淑貞聞訊後除表達由衷的肯定與祝賀外，特別勉勵孩子們繼續努力，在十二月的全國總決賽中再接再厲，讓全國看見吉安鄉幼孩子們的自信與客語推廣有成的實力。

東區比賽前，鄉長阿姨特地親到訪幼兒園，為勇敢登台的幼幼寶貝們加油打氣，並提前欣賞劇目排練狀況，發現超有愛的鄉立幼兒園教師團隊，無懼訓練艱辛，堅持讓全齡的小、中、大班幼生共同培訓參賽，當然也會讓訓練過程比以往更具挑戰性，感佩老師與家長們攜手投入心力協助幼生，陪伴孩子熟背客語台詞與舞台動作，讓語言學習自然融入家庭共學。

鄉長游淑貞表示，孩子們從一開始的害羞怯場，到後來能自信地說出台詞、唱出客語歌謠，短短數週的學習突飛猛進，讓老師和家長們深感欣慰。幼兒時期是語言學習的黃金階段，透過戲劇比賽，不僅讓孩子們勇敢說客語，也培養了上台演出的自信心，看到寶貝們獲得佳績深感欣慰。

吉安鄉立幼兒園長期推動客語生活教學，每年皆積極參與客語競賽與活動，讓孩子在遊戲中自然使用客語。今年五月母親節時，園方更頒發一一四年客語幼幼認證獎狀予幼兒園四十四位小朋友，鼓勵他們從小展現出積極學習客語的精神。此次榮獲「東區特優」更象徵著園方教學成果豐碩，讓我們一齊祝福這群幼幼寶貝們，能夠在十二月的全國總決賽中自信展現，為花蓮爭光！