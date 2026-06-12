吉安鄉幼辦理客語幼幼檢測闖通關 鄉長游淑貞陪孩子拿下人生首張認證證書

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六月的陽光灑進吉安鄉立幼兒園，一群小小考生帶著期待與興奮的心情，迎接人生第一場「國家級認證考試」。十二日吉安鄉公所辦理「幼幼客語闖通關在園認證活動」，共有三十位中、大班學童參與，在輕鬆活潑的闖關情境中，展現平日學習客語的成果。

活動由客家委員會及臺灣師範大學協助推動，總認證中心特別安排六位客語薪傳師到園進行認證（見圖）。鄉長游淑貞親自到場關心孩子們的表現，特別上場體驗認證測驗，以及巡視考場環境，更在備考休息室陪伴小朋友，以親切客語互動鼓勵，頻頻稱讚大家「恁會」又「還慶」，讓孩子們在歡笑聲中增添信心。

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認證現場透過數字卡、圖卡、遊戲機及玩具等教具設計關卡，檢測幼童客語聽說能力。面對薪傳師提問，小朋友迫不及待舉手、大聲作答，自信完成挑戰。當接過象徵努力成果的認證證書與積木禮盒時，一張張燦爛笑臉洋溢著成就感，也贏得「鄉長阿姨」與師長們熱烈掌聲。

擁有三十餘年學前教育工作經驗的游淑貞表示，學齡前是語言學習與人格養成的重要階段。孩子能在幼兒時期接觸母語文化，並透過認證累積成功經驗，不僅有助建立文化認同，更能培養未來開口說母語的自信與能力。

吉安鄉擁有三萬三千餘名客家鄉親，鄉公所長期推動客語為通行語計畫，深獲客委會肯定並屢獲佳績。鄉立幼兒園多年來透過生活化教學營造自然的客語學習環境，曾榮獲「推動客語生活學校計畫」績優獎項。這份努力也獲得家長支持，吸引不同族群家庭共同參與，讓孩子在多元文化環境中快樂成長，持續傳承母語與文化的溫暖力量。